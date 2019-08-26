البيت الثقافي العراقي يشارك إحتفال الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذكرى تأسيس الحزب الـ73 في سويسرا

أمير الاسدي- بولاخ

شارك الأستاذين قاسم المرشدي مدير البيت الثقافي العراقي في زيورخ وأمير الاسدي عضو الهيئة الإدارية للبيت، اليوم الاحد بالإحتفال المركزي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسه.

فقد نظم الحزب الديمقراطي فرع سويسرا، إحتفالا كبيرا، بهيجا شارك فيه، ممثل حكومة إقليم كوردستان العراق في سويسرا الدكتور فوزي قدور ووفدا من الإقليم، بالإضافة للفنان إسماعيل جمعة والموسيقي رباح تمر، في مدينة “بولاخ Bülach” في كانتون Zürich في سويسرا، الاحد 25 آب2019.

وقد ألقى الأستاذ أمير الاسدي كلمة البيت الثقافي العراقي في زيورخ، التي أكد فيها، على عمق المحبة والعلاقة التأريخية بين أبناء الشعب العراقي وكوردستان والدور الرائد للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مسيرة نضال الشعب الكوردي، من أجل نيل الحقوق القومية والثقافية للكورد والديمقراطية للعراق.