Posted on by

التربية تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني

حددت وزارة التربية يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر أيلول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين الابتدائية والثانوية للكورسين (الأول والثاني).

واشار المكتب الإعلامي الى قيام المديرية العامة للتقويم والامتحانات بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كوردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاحد المصادف 15 / 9 / 2019 وتستمر لمدة ستة أيام، وكذلك امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثانوية للكورسين (الاول والثاني) تنطلق في نفس اليوم ولغاية الـ24 من ذات الشهر ومن ضمنها ايام السبت.

واشار الى تخويل إدارات المدارس لتنظيم جداول امتحانات الدور الثاني بحسب المواعيد أعلاه.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close