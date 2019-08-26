التربية تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني

حددت وزارة التربية يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر أيلول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين الابتدائية والثانوية للكورسين (الأول والثاني).

واشار المكتب الإعلامي الى قيام المديرية العامة للتقويم والامتحانات بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كوردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاحد المصادف 15 / 9 / 2019 وتستمر لمدة ستة أيام، وكذلك امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثانوية للكورسين (الاول والثاني) تنطلق في نفس اليوم ولغاية الـ24 من ذات الشهر ومن ضمنها ايام السبت.

واشار الى تخويل إدارات المدارس لتنظيم جداول امتحانات الدور الثاني بحسب المواعيد أعلاه.