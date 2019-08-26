التربية تكشف حقيقة رفض قرار “تحسين المعدل”

كشفت وزارة التربية العراقية، الأحد، حقيقة رفض قرار تحسين المعدل من قبل مجلس الوزراء العراقي.

وقال مسؤول في الوزارة، ان “الانباء التي تحدثت عن رفض قرار تحسين المعدل نهائياً من قبل مجلس الوزراء العراقي، غير صحيحة اطلاقا”.

واضاف “حتى اللحظة، لا يوجد اي قرار، برفض او قبول قرار تحسين المعدل، حتى الساعة، من قبل مجلس الوزراء أو حتى وزارة التربية”.

ونشرت وسائل اعلام محلية، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن وزير التربية وكالة قصي السهيل، اعلن فيه رفض مجلس الوزراء لقرار تحسين المعدل.