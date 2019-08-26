الخالصي: حرية وديموقراطية الطائرات الامريكية والاسرائيلية اصبحت واضحة باستهدافهم لمواقع في العراق وسوريا ولبنان

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) على صفحته في تويتر قبل قليل الأحد، بتاريخ 24 ذي الحجة 1440هـ الموافق لـ 25 آب 2019م:

الطائرات الأمريكية والاسرائيلية توزع الحلوى مع الديمقراطية في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، فبعد القصف الذي استهدف مواقع عراقية تسقط طائرة وتنفجر أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية، وبينهما يجري استهداف الفلسطينيين؛ لأنهم يتظاهرون من أجل العودة إلى ديارهم المغتصبة.

هذه حريتهم .. وهذا سلامهم!!، فهل سيكون الرد بمستوى التحدي ؟!

هذا ما يجب ان يحدد في موقف الامة، وخصوصاً العلماء والساسة.