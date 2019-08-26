العراق.. تشييع قيادي في كتائب حزب الله قتل بقصف إسرائيلي (صور)

شارك المئات من مقاتلي الحشد الشعبي وأنصاره، اليوم الاثنين، بتشييع القيادي في كتائب “حزب الله” العراقي، كاظم علي محسن، وهو مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 في الحشد.

وذكر بيان للحشد أن “المئات من أنصار ومحبي الحشد الشعبي شاركوا، صباح اليوم، في بغداد بتشييع المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي والذي استشهد بضربة من طيران إسرائيلي مُسير أثناء أداء الواجب في قضاء القائم غربي الأنبار”.

يذكر أن قيادة عمليات الحشد الشعبي، أصدرت أمس الأحد، بيانا بشأن استهداف طال قواتها في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، مما أدى إلى مقتل كاظم علي محسن، مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي، وإصابة مقاتل من اللواء.