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انقرة تعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل كوردستان

أعلنت تركيا، اليوم الاحد، تمكن مقاتلاتها، من قتل 9 عناصر من “بي كا كا”، باستهداف مواقعهم في منطقة حفتانين في اقليم كوردستان العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية “المخلب-3” التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة المذكورة الجمعة الماضية.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية “عملية المخلب” بمنطقة هاكورك داخل الاراضي العراقية، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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