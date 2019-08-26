بالفيديو…مهرجان في فرنسا لذووي الشعر الأحمر

اجتمع المئات للمشاركة في النسخة الثانية من مهرجان الحب الأحمر والذي يقام كل عام في مدينة شاتوغيرون غرب فرنسا خلال عطلة الصيف في 24 أغسطس، وأوضح التقرير المصور الذي بثته قناة الغد، أن المهرجان يهدف لزيادة الوعي حول التمييز الذي يعاني منه ذوو الشعر الأحمر في فرنسا.

وأضاف التقرير أن هناك حوالي 3 % من الأشخاص في فرنسا يولدون بشعر أحمر ويواجهون هؤلاء نوعاً من أنواع التمييز بسبب لون شعرهم، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصور ومؤسس المهرجان” باسكال ساكليوكس” جمع حوالي 800 صورة في كتاب واحد لذوي الشعر الأحمر.

وأكد ساكليوكس أن المهرجان هو الوحيد من نوعه في فرنسا والذي اجتذب 1500 شخص العام الماضي.

يذكر أنه في عام 2013، انتحر صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بعد تعرضه للأضهاد فى المدرسة بسبب لون شعره الأحمر.

وأضاف التقرير أن هناك أيضًا بين 1و2 % من سكان العالم يولدون بشعر أحمر. أما في إنجلترا فإن النسبة تصل إلى 6% في حين أنها أعلى من ذلك في اسكتلندا لتصل إلى 13 في المائة ما يجعل اسكتلندا أكبر بلد في العالم يضم سكانًا من ذوي الشعر الأحمر.