بالمليارات.. وزير المالية العراقي يعلن حجم المبالغ المصروفة لنينوى وصلاح الدين

اعلن وزير المالية فؤاد حسين عن حجم المالغ المصروفة الى محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وذكر حسين في تغريدة على حسابه بتويتر، “أستمراراً بتطبيق مبدأ الشفافية، صرفت وزارة المالية لحد الان مبلغ قدره ٢٦٨،٠٣٠،٨٧٤،٤٤٤ دينار الى محافظة نينوى و مبلغ كلي قدره ٢١٥،٠٤٣،٢٨١،٧٧٥ دينار الى محافظة صلاح الدين”.

واضاف “تمثل النفقات التشغيلية و الرواتب و حصة المحافظات من تخصيصات تنمية الأقاليم و التخفيف من الفقر”.

أستمراراً بتطبيق مبداء الشفافية، صرفت وزارة المالية لحد الان مبلغ قدره ٢٦٨،٠٣٠،٨٧٤،٤٤٤ دينار الى محافظة نينوى و مبلغ كلي قدره ٢١٥،٠٤٣،٢٨١،٧٧٥ دينار الى محافظة صلاح الدين ، و تمثل النفقات التشغيلية و الرواتب و حصة المحافظات من تخصيصات تنمية الأقاليم و التخفيف من الفقر.@IraqiGovt — Fuad Hussein (@Fuad_Hussein1) August 25, 2019