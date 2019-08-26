اسم الكاتب:محمد كمال

تعدد الزوجات امر عائد للرجل وهو حق خالص له ودرجته الاباحة اي انه متروك للرجل ان شاء تزوج بأكثر

من واحدة او اكتفى بزوجة واحدة وهذا الحق قد يؤدي الى نتيجة سيئة في بعض الاحيان فأذا كان الرجل غير مسيطر

على طلبات زوجاته الكثيرة ورغباتهن سيؤدي ذلك الى اضطراب وعدم طاعة اوامره الا اذا قام الرجل بأداء تلك الرغبات.

وقد يصل الامر الى ان تطلب الزوجة بيت خاص بها ولاطفالها وبعد ان تنال ما تريده صارت تطلب الانفصال من الزوج

لتصبح مستقلة ليس لها زوج يكون المرجع في حسم الخلافات واداء ما تطلب ولحسن الحظ قام هذا الزوج بموقف قوي لأول

لم يتوقع منه ان يقوم به فرفض طلب الانفصال وقام بقطع النفقة على الزوجة لفترة من الوقت ومنعها من الكلام من الجارات

والصديقات المؤثرات عليها بدرجة كبيرة وبعد فترة جاءت تلك الزوجة تريد حلاً للمشاكل التي عكرت صفو هذه العلاقة,فقام

الزوج بوضع شروط لعودة الحياة الى سابق عهدها فوافقت الزوجة على ذلك وعادت الحياة بدون مشاكل ولكن بعد فترة توفي

زوجها, فتزوجها رجل اخر متزوج بثلاث زوجات لكنه ليس بقوة الاول فأعطى فرصة لهذه الزوجة بالتمرد وعدم اطاعة للاوامر

وحتى الراتب الذي تأخذه كموظفة في وزارة النفط لم تشاركه مع الزوج وتريد من الزوج النفقة عليها ولكن هذا الزوج الذي يعاني

من ازمة اقتصادية مع وزوجاته الثلاث اللاتي لا يعملن في وظائف تستطيع مساعدة الزوج في الانفاق فكان عليه العمل صباحا كموظف

ومساءً كسائق تاكسي لأن هذه المهنة لاتتطلب منه الا دهن وبانزين لكن عندما سمع الرجل بطلب زوجته الرابعة بأنها تريد مال مع انها

موظفة لم يرفض ذلك بل خصص نسبة 17% من دخله لهذه الزوجة ولكن بالسر كي لاتعلم زوجاته اللاتي يعشن في منزل واحد هذا الامر

ولكن اكتشف الامر بعد مدة و ارادت احدى الزوجات الاستقرار في منزل خاص بها لقلة المبلغ المصروف عليها ولانها تحتاج عدة متطلبات

لها ولأطفالها لايوفرها الزوج لهم. فاصبح الزوج حائراً وتحت ضغط كبير من زوجته التي تريد الانفصال بمنزل وحدها ومن زوجته الموظفة

التي تريد النفقة. مما ادى ذلك الى تدخل الجيران لحل المشكلة وقامت كل زوجة بدعوة عائلتها لحل الازمة وما زاد هذا التدخل من الجهات

الخارجية الا نقمة على الزوج الذي اذا قام بأداء مطلب واحد لاحدى الزوجات تنتفض الاخرى مطالبة بحقوقها وهذا يجعلنا نترحم على الزوج

السابق الذي رغم اخفاقه في محاربة الفساد في الاسرة كان ذو كلمة واحدة وجعل كل زوجة تفكر بالتمرد والانفصال تعود راضخة اليه.

وهذا فقط في هذه الاسرة اما في الاسر الاخرى نجد ان الزوج مسيطر على زوجاته ومتطلباتهن بل جعلهن في منزل واحد لئلا يحدث مثلما حدث

مع الاسرة انفة الذكر وللقصة بقية!!