بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المنبر العراقي

صرح رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي بما يلي:

شهد يوم امس عدوانا اسرائيليا جديدا على لبنان الشقيق مستهدفاً استقرار هذا البلد الكريم وشعبه الآمن وحكومته الفتية، ونحن نعلن وقوفنا مع الحكومة اللبنانية وشعبها .

كما استهدف عدوانٌ اخر العراق الذي لايزال يستجمع أنفاسه من فتك الإرهاب والمتطرفين به وبشعبه الكريم، ونحن نجدد وقوفنا مع شعبنا وحكومتنا.

لقد حذرنا مراراً وتكراراً من الحروب، وخاصة تلك التي تحصل بالوكالة، كما دعونا ولانزال الى مؤتمر للسلم والامن الإقليمي بحضور الدول العربية وتركيا وايران والأمم المتحدة كمراقب وكذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

ان المنطقة لابد ان تبتعد عن لغة الحروب والحصار الاقتصادي، وتتبنى سياسات الانفراج والسلام، اذ أدت الحروب ولاتزال الى الويلات، وهي مرفوضة جملةً وتفصيلا، لان سكان المنطقة أولى بحمايتها من غيرهم .

كما ان دول المنطقة اخذت تئن من التدخلات في شؤونها الداخلية مما يستدعي الابتعاد عن سياسات ولغة التصعيد واحلال لغة الحوار والهدوء والتكامل وتغليب سمة الاعتدال على التطرف والبدء بمسيرة السلام العادل والشامل والدائم والذي يحقق لشعبنا واهلنا في فلسطين الكرامة والأرض.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

26 اب 2019