تربية نينوى تفتتح ثانوية المتفوقات ( التحدي سابقاً ) في الجانب الايمين لمدينة الموصل / حي الرفاعي

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن افتتاح ثانوية المتفوقات للبنات ( التدي سابقاً ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن افتتاح المدرسة يأتي حسب توجيهات وزارة التربية وحرصها الدائم في الارتقاء بالواقع التربوي ورفع مستوى التعليم والاهتمام بالطلبة المتميزين والمتفوقين وتوفير فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم العلمية والفكرية.

تربية نينوى بينت أن المدرسة ستستقبل الطالبات الحاصلات على معدل ٩٠ % صعودا في الامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية للمدة من 4 – 10 ايلول 2019 ، متابعةً إن المدير العام للتربية السيد وحيد فريد عبد القادر يشرف على افتتاح الثانوية اذ تم تسمية إدارة كوادر المدرسة من كوادر المديرية أصحاب الشهادات العليا ومكان الثانوية في بناية المتميزات الثانية في حي الرفاعي.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام