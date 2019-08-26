حكومة وأمير جديد في كوردستان

نايف رشو الايسياني/

في البداية نتذكر الجريمة الانسانية في شنكال التي هزت وجدان الانسانية, ايام معدودات تفصلنا عن الذكرى الخامسة للابادة الائيزدية.تلك الجريمة التي جاءت على خلفية مؤامرة دولية قذرة راح ضحيتها عشرات الآف من ابناء هذه الديانة العريقة.

، وتاثيرات سياسية صعبة على المواطن وتركت آثاراً نفسية عميقةفي هذه المناسبة الأليمة نشجب وندين تلك العملية الائيزدي المسالم.والى والكوردستانيالدنيئة، ونطالب المجتمع الدولي والبرلمانين العراقي اصدار قرارات رسمية تعتبر أن ما حدث في شنكال (إبادة جماعية ).

في كوردستان للأئيزديينسين بك اميرا وبمناسبة تنصيب مير حازم تحوالعالم و رئيس المجلس الروحاني, لايسعنا إلا أن نقدم أجمل التهاني بشكل والائيزديينوالتبريكات الى جنابه ونهنىء شعب كوردستان عامة

و خاص بهذه الخطوة المباركة آملين لجناب الامير النجاح في مهامه الصعبة, 1963ميرحازم تحسين بك من مواليد ناحية باعذرة من الجدير بالذكر ان الاعضوا في 2009اقليم كوردستان وهو متزوج ولديه ثلاثة ابناء اصبح في عام برلمان إقليم كوردستان.

الحراك السياسي الذي سبق تشكيل حكومة أقليم حكومة الاقليم وبها كوردستان والدخول في دهاليز ضيقة، وبعد الصبر والتحمل التى تحلىقادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومضيهم بالاستمراراً بتشكيل حكومة إقليم كوردستان بعد تخوفات من حدوث فجوة كبيرة في العلاقات بين أكبر قد اثمر عن نتائج ايجابية، وظهرت ملامح التوافق وحزبين بإقليم كوردستان،اني والحزب السياسي بينهما, وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكوردستالديمقراطي الكوردستاني حل خلافاتهما حول المناصب الحكومية وانتقالهما مع الأحزاب الأخرى الى المرحلة الاخيرة الا وهي تشكيل الحكومة, لذا نقول ان نجاح السيد (مسرور بارزاني) في الجزء الاكبر من مهمته الشاقة في للشعب واقليم كوردستان تشكيل الحكومة الجديدة هو نجاح للجميع ونجاح.

العودة الى موضوعنا عن الامير الجديد خلفاُ للامير تحسين سعيد علي ، 1933أغسطس 15في العراق والعالم. الذي ولد في الائيزديينبك، أمير في باعذرة التابعة لقضاء الشيخان في الموصل. وتم تنصيبه أميرا يوماً على وفاة والده 15عد مرور ، بترشيح من جدته ميان خاتون، بللائيزديين. رحل عنا الى دنياه الابدي (قدم كوهاستن) 1944الأمير سعيد علي بكفي العراق والعالم يوم الإئيزدية،أمير الديانة الأمير تحسين سعيد علي بكعاما بعد 86، في مدينة هانوفر الألمانية عن عمر 2019/ 01/28الاثنينمعاناة مع المرض. وترك رحيل الأمير فراغاً في الزعامة زاد من تعقيده عدم إعلانه من سيتولّى الإمارة من بعده وعدم تعيينه وليّاً للعهد، وأطلق هذا

الديانة العريقة في اقليم كوردستان والعالم في الفراغ غموضاً بين ابناء هذه شأن اختيار شخص الذي يخلفه وطريقة اختياره. في البداية تم طرح الكثير واصدروا بخصوص الإئيزديينمن السيناريوهات من قبل الناشطين والمثقّفين مستقبل العائلة الأميرية شددوا فيه على خطوات معينة، ولكن في النهاية، من بين عوائل الأمراء للإئيزديينعلى اختيار أمير الأئيزدياع تم الإجمبيت، وان يتمّ الاختيار بعيداً عن التأثيرات الخارجيّة، مهما 23أنفسهم ال 2019/07/27, وفي يوم الأئيزديينكانت مصادرها، ليمثّل الأمير الجديد إرادة باب المعبد بعد مضي ستة أشهر، وفي معبد لالش النوراني المقدس وأمامالمقدس في باحة ديوانه المبارك تم تنصيب الامير الجديد. انه حقاً يوم تاريخي وبحضور المجلس الروحاني ورجال الدين وجماهير غفيرة من كافة تم تقليد وتتويج سترة وعباءة الإمارة للامير حازم ابن الائيزديةالمناطق ابن علي بك الكبير، تحسين بك ابن سعيد بك ابن على بك ابن حسين بكوسادت على اجواء الوادي الخشوع والتأني والسكينة، ليبدأ لأمل وليسجل صفحة جديدة للتاريخ الايزيدي الا وهي إختيار امير جديد . من جانبه عبر الامير حازم عن شكره لكل من تعاون ومد يد العون كمساع خيرية لحلحلة اختيار الامير الجديد .. ومن ثم الازمة التي طال اقرارها بعض الشيء في قدم الامير الجديد شكره وامتنانة لكل من السادة : سيادة المرجع الاعلى القومي للكورد الرئيس مسعود بارزاني، سيادة رئيس اقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، سيادة رئيس الوزراء السيد مسرور البارزاني، على لة ازمة تنصيب الامير .. وهنا نريد أن نذكر دعمهم وموقفهم المشرف لحلحالتركيز والتعهد على خدمة ملته دون -١ابرز ما جاء في خطاب الامير : التعهد بالعمل مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية من -٢تفرقة . أجل إعادة النازحين إلى ديارهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم، وتطبيق التعهد بدعم الفقراء – ٣الدستور العراق الفدرالي . من140المادة تاسيس مجلس -٤والمحتاجين والمرضى من صندوق خيرات الامير . % من أهالي سنجار وتوسيع المجلس الروحاني ٦٠ايزيدي اعلى يضم تقديم الشكر والثناء للشعب -٥بانضمام رجال دين من سنجار. أثناء الأئيزديينلوقوفهم مع الكورد الكوردستاني من زاخو إلى السليمانيةالعمل والتعاون مع بقية الأديان من -٧اجتياح داعش لمناطقهم. . المسلمين والمسيحيين والكاكائيين والمندائيين وتحسين العلاقات معهم وكذلك تحسين وتطوير العلاقات مع جميع العشائر الكوردية و العشائر تعايش والتآخي.. والجدير بالذكر، تم تعيين العربية في العراق ودعم ثقافة الكل من السادة الاخوة المثبتة اسماءهم كوكلاء للشؤون العامة . اولا : كاميران خيري بك نائب الامير ووكيلا للشؤون دينية . ثانيا : هرمان ميرزا بك وكيلاً لشؤون الطلبة . ثالثا : شيرزاد فاروق بك وكيلاً للشؤون العشائرية . ا : جهور علي بك وكيلاً للعلاقات العام. وفي الختام لايسعنا إلا أن ندعو رابعالله نجاحهم ونتمنى لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة ..

نايف رشو الايسياني

الناشط الائيزدي السياسي

عضو نقابة صحفي كوردستان