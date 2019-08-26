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ديانا كرزون بعمل غنائي جديد بعنوان ” هيدا الحكي ” قريبا

الاردن : 26/8/2019

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تستعد سوبر ستار العرب ديانا كرزون لاطلاق عمل غنائي جديد بعنوان ” هيدا الحكي ” باللهجة اللبنانية ، ليكون هذا العمل بداية لتعاون جديد جمع كرزون بالشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة .

وقامت سوبر ستار العرب ديانا كرزون بتسجيل العمل في استوديوهات عمر الصباغ في بيروت خلال الايام الماضية ، على ان يتم اطلاق العمل ” هيدا الحكي ” مع بداية شهر ايلول المقبل ، بعد الانتهاء من كافة الامور الفنية بشكل نهائي ، ويعتبر العمل الجديد ” هيدا الحكي ” من الاعمال الغنائية الشبابية المميزة ، وكانت الفنانة ديانا كرزون نشرت صورة لها وبرفقتها الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ .

يذكر ان ديانا كرزون احتفلت مؤخرا بحصد المليون الاول لأخر اعمالها الغنائية ” فرحتنا الليلة ” على القناة الرسمية اليوتيوب ، وهو من الاعمال الغنائية المميزة لكونه يغنى بالأفراح ، محققا انتشارا كبيرا على مستوى الوطن العربي .

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