قائممقام الفلوجة: نحتاج ملياري دولار لإعادة إعمار المدينة

أكد قائممقام الفلوجة عيسى العيساوي، امس الأحد، أن 95% من أهالي مدينة الفلوجة عادوا إليها، مشيراً إلى أن “إعادة إعمار القضاء وتأهيل البنى التحتية بحاجة لملياري دولار”.

وقال العيساوي ان “الوضع الاقتصادي تأثر بشكل كبير في الفلوجة لأن المصالح الخاصة التي كان يزاولها أهل الفلوجة قد تدمرت بالكامل، حيث كان هناك حي صناعي كبير في مدينة الفلوجة كان يشكل في السابق 18% من الدخل القومي”.

وأشار العيساوي إلى أنه “بعد تحرير الفلوجة من عصابات داعش وعودة النازحين إليها، حيث أن حوالي 95% من سكان الفلوجة عادوا إلى المدينة، وتم إنجاز نسبة كبيرة من إعادة الاستقرار فيها، والآن في 2019 بدأنا في إعادة الإعمار في بعض المشاريع وخاصة في البنى التحتية، ومنها مشاريع مياه رئيسة سيتم إنشاؤها من جديد وأيضاً طرقات داخل المدينة وشبكة مجاري”.

وتابع أن “المدينة تحتاج إلى ملياري دولار حتى نتمكن من إعادة البنى التحتية”. وبين العيساوي أن “5% لم يعودوا وهم موزعين في عدة مخيمات، وأسباب عدم العودة إما أنه لا يوجد هناك مأوى بسبب تهديم دورهم من قبل داعش، ولحد هذه اللحظة لم يحصلوا على التعويضات اللازمة لغرض إعادة هذه الدور، أو لوجود بعض المعلومات حول عوائل انخرط أبناؤها مع عصابات داعش حيث أن هناك مشاكل عشائرية وأيضاً قانونية لا تسمح لهم بالعودة في الوقت الراهن”.

وأشار إلى أن “نسبة الفقر فيها تتعدى 30%، ولكن الوضع الأمني الآن مستقر في مدينة الفلوجة، والجهات الأمنية مسيطرة على الوضع الأمني، كما أن هناك تعاونا حقيقيا ما بين المواطن والجهات الأمنية”.