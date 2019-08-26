قمع الهلس ونبوت قصبة الخط … مقاطع شعرية
الى … غابات الأمازون
1
الهيليكونيا تحترق البروملياد تصرخ هانز زيمر وفالس الأساي …
2
نار دخان رماد كائنات متحجرة ومساحات سوداء …
3
رحلت الرياح اختفى الزرع هربت الأرواح الجميلة …
4
انها بيت العالم فيها تلتقي شرايين التراب وأوردة الماء …
5
الجلد يذوب الفراء يذوب الأوكسجين يذوب …
6
سقط الغصن الأوراق حملت قلوبها الصغيرة …
7
الطبيعة والألم رئة الأرض والموت …
8
القلب الأخضر وخيالات الجمر …
9
السنة اللهب تحجب عين الكون …
10
زنبقيات ونرجسيات دماء تعوم في قمع الهلس نبوت يغوص في قصبة الخط …
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب