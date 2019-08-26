للشيعي العربي: (الولاء للعراق..سبب خرابه) الدليل (الكردي لا يوالي العراق..فنهضت كوردستان)

بسم الله الرحمن الرحيم

في الامارات العربية المتحدة.. تجد (اهل ابو ظبي.. ولاءهم الاول لامارة.. ابو ظبي).. (دبي ولاء اهلها لدبي).. (الشارقة ولاء اهلها للشارقة).. ثم بعد اثبات ولاءهم (لارضهم ومدنهم) .. تأهلوا ان يعلنون بعدها ولاءهم (للامارات كاتحاد فدرالي- وطني).. فمن ليس له خير لاهله.. لا خير له لوطنه.. والاقربون اولى بالمعروف.. ونقصد بالاقارب هنا (مكونه الذي ينتمي له).. فالامارات العربية المتحدة مشكلة من سبع مكونات ديمغرافية.. .. واليس من ذلك (يجب تاسيس ثلاث اقاليم فدرالية للنهوض بواقع العراق واستقراره وللانتقال لمرحلة ما بعد الطائفية والعنصرية القومية)؟ ولكن كيف الحال وبالعراق تجد بوسط وجنوب الشيعي العربي.. من يضع جملة (الاقارب كالعقارب)؟؟ فهل تتوقعون بعد ذلك ننهض اصلا؟ لتعكس التراخي بالعلاقات الاجتماعية والانتماء..

والنقطة الثانية.. (الامارات العربية المتحدة).. شيوخها ورجالاتها وواجهاتها.. هم من ابناء كل امارة.. (فشيوخ دبي السياسيين والدينيين مثلا هم من اهل دبي ويمتون بصلة بالمحصلة القرابة من عمام وخوال وعشائر بشعب دبي.. وهم من يحكمون، وهم مراجع اهلها السياسيين) .. والاماراتيين شغلهم ومشغلهم هي النهوض بارضهم (اماراتهم السبع).. وكل مكون امارتي اولوياته (امارته).. والدولة تدعم الامارات التي تحتاج لدعم اكثر من غيرها.. من اموال خزينة الامارات الفدرالية..

اما في وسط وجنوب العراق الشيعي العربي.. (فنجد القيادات والمراجع هم اجانب من اصول ايرانية ولبنانية) ولا يمتون باي صلة قرابة لعشائر وسط وجنوب (الشيعية العربية).. لذلك تجدهم بمعزل عن المجتمع ومعاناته.. ودائما تجدهم يجيرون العراق وامكاناته ودماءه لمصالح خارجية تميع الحدود لصالح (ايران ولبنان والمحيط العربي السني الاقليمي والجوار)..ونجد ايضا الاحزاب تشكلت من وحي مرجعيات اجنبية الاصل وتحمل هموم خارج الحدود العراقية.. (كحزب الدعوة والتيار الصدري/ الصدر الاول والصدر الثاني).. (المجلس الاعلى/ الخميني الايراني).. (العصائب وبدر والكتائب وحزب الله/ خامنئي.. ).. الخ.. مما يوجب جعل مدينة النجف دولة كالفتكيان لتفك وصايتها السياسية عن الشيعة العرب بوسط وجنوب، وبنفس الوقت تاخذ المرجعية دورها العالم برعاية شؤون الشيعة بالعالم..

فالمشكلة هناك قوى تروج ثقافة سلخ الشيعي العربي عن ارضه وعمله وانتماءه للمكون الشيعي العربي بوسط وجنوب.. في وقت الحل لازمة الشيعة العرب هو جعل اولولياتهم الانتماء للمكون الشيعي بارضه وليس لخارج الحدود لايران بدعوى (المذهب)، (ولمصر) بدعوى (القومية)؟ واتعجب (المرجعية بالنجف وهي مركز التشيع بالعالم، ويتجه لايران)؟؟ (ووسط وجنوب بؤرة العرب) ويتجه (لمصر وهي تخلوا حتى من عشائر عربية، ويتجه لسوريا باسم البعث)؟.

كذلك لنتبه (لنهوض كوردستان) فكلنا نعلم ان الكوردي ولاءه ليس للعراق بل ولاءه لكوردستان

فنهضت كوردستان عن بقية وسط وجنوب، والمثلث الغربي.. السؤال لماذا؟؟ فمن يحكم العراق من المحسوبين زورا شيعة عرب، وسنة.. يطبلون لاكذوبة وحدة العراق.. وبنفس الوقت نجد ولاءهم لخارج الحدود.. فشيعة ماما طهران بالحكم و لاءهم علنا لايران، ولمراجع عجم ولبنانيين ولزعماء ايران، (ال الصدر وال الحكيم والسستاني والخامنئي .. ).. فتردى وسط وجنوب الشيعي العربي بابشع سقوط بكل القطاعات..

وكما اكدنا لسنوات، بان لو كان في العراق سياسيي طائفيين شيعة،ـ وسياسيين طائفيين سنة، لكان وسط و جنوب مثل دبي، والمثلث السني مثل ابو ظبي.. او على الاقل كلهما مثل اقليم كوردستان اليوم.. ولكن مع الاسف من حكم هم سراق الطائفة وقتلت الطائفة ومستغلي الطائفة.. فالسياسي المحسوب زورا شيعيا يسرق طائفته ويخونه مع ايران، والسني العربي يسرق طائفته ويخونها مع داعش و القاعدة وتركيا ومصر.. على حساب السنة العرب انفسهم.

ونسال (لو محافظات دهوك واربيل والسليمانية) تدار مركزيا من بغداد..ماذا سيكون حالها اليوم؟

بمعنى لو محافظات اقليم كوردستان .. تدارب من بغداد مركزيا. .كحال محافظات العمارة والناصرية والبصرة والحلة وديالى والانبار والموصل.. هل كان سيكون اقليم كوردستان الفدرالي ومحافظاته الثلاث .. بمثل ما هي عليه اليوم. .ام كحال باقي ماحظات وسط وجنوب، و محافظات الغربية.. مثال للتخلف والاضطرابات والضياع والنزوح والتشرد وتهديم محافظات الى محافظات منكوبة بالمخدرات والتخلف والتراجع بكل المجالات، تعيث بها مليشيات تجهر بولاءها لدولة اجنبية (ايران).. (فعلى الاقل بكوردستان البشمركة تعلن ولاءها لداخل الحدود اقليم كوردستان، ولشعب كوردستان).. ولا تعلن ولاءها لخارج الحدود..

علما قادة كوردستان ايضا هم من ابناء شعب كوردستان، ومراجعهم السياسية والدينية داخل كوردستان وليس خارجها.. وهذا احد اهم اسباب نهوضها..

وهنا نطرح كلاما موجع بالصميم..لما وصل حالنا نحن الشيعة العرب..فنسال داعاة وحدة العراق:

– هل سيتخلى الكوردي عن احلامه بدولة كوردية؟

– هل سيتخلى السني العربي عن احلامه بالعودة للحكم؟

– هل سيتخلى شيعة ماما طهران..عن احلامه بان يكون العراق ولاية ايرانية؟

مالكم كيف تحكمون: تريدوننا حطب مستمر لحروبكم التي لا تنتهي لسفك دماء شعوب الرافدين لبقاء وحدة صنمكم العراق الواحد المازوم..على جماجم شعوب منطقة العراق..

العراق ليس بلد موحد يراد تقسمه.. بل مقسم يراد توحيده قسرا بدماء الشعوب القاطنة فيه

ولنتبه.. بالعراق فقط:

– اذا تريد ان تحارب (الانفصاليين).. (اقتل الاكراد)؟

– اذا تريد ان تحارب (الخونة).. (اقتل الشيعة الموالين لايران)؟

– اذا تريد ان تحارب (الارهابيين).. (اقتل السنة العرب)؟

لنتبين بان العراق يضم ثلاث مكونات (انفصاليين، خونة، ارهابيين)؟؟ قرة عينكم على عراقكم المصخم الواحد.. والله لا حل الا تنظيم العراق لثلاث اقاليم فدرالية .. فازمة العراق المركزية..والوحدة القسرية المفروضة على رقاب اجيال وشعوب ارض الرافدين..

ونتعجب على دعاة (وحدة العراق المازوم):

يخافون من تقسيم العراق؟؟ ولكن لا يخافون من (هلاك الملايين الابرياء وتشريد الملايين.. بظل وحدة عراقكم المصخم الواحد).. فوحدة العراق ارضا وشعبا.. اساس هلاك العراقيين واجيالهم .. فلا حل الا الاقاليم الثلاث الفدرالية ونخلص من جحيم العراق المصخم الواحد المركزي..

ليتبين: كل من يدافع عن (وحدة العراق الوهمية).. حاله حال (الاخسرين اعمالا)

فالذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يضنون يحسنون صنعا وبالاخرة يردون الى اسوء العذاب.. (فقبل ان يدافعون عن وحدة العراق، ليسالون انفسهم..: من رسم حدود العراق الحالي؟؟ اليس الاستعمار القديم بخرائط سايكيس بيكو الاستعمارية الانكلو فرنسية).. فالمحصلة (لماذا تقبلون ان تكونون حراس لخرائط الاستتعمار القديم.. وتدافعون عن خرائط رسمها المستعمرين لمصالحهم.. ,وحرموا شعوب ومكونات بالمنطقة من حقها بدول..كالشيعة العرب (45 مليون نسمة).. (الاكراد 50 مليون نسمة).. (الفلسطينيين 14 مليون نسمة)؟

ونسال كل العقلاء واهل الغيرة من الشيعة العرب:

لمن لا يقبل (بتقسيم العراق).. نساله.. (هل العراق موحد اصلا واحنه راح انقسمه؟؟)؟؟

فالحقيقة ان (العراق مقسم بلا تقسيم.. وتقسيم المقسم ليس بتقسيم.. بل تنظيم).. ومن يدعو لوحدة العراق يريد استمرار (شوي العراقيين واجيالهم تباعا).. للابد.. فتقبلون بوحدة العراق الذي بظل وحدته المركزية.. مقابر جماعية..وقتل على الهوية,, وحروب لا تنتهي من حروب ما كانت تسمى حروب الشمال ضد الاكراد، لحروب ضد ايران والكويت.. لمقابر جماعية وقمع انتفاضة الشيعة والكورد.. الى تدمير مدن السنة ومحافظاتهم. بغض النظر عن الاسباب ولكن النتيجة دماء كامل لمكونات ومحافظات.. الى هيمنة ايرانية واقليمية على مصير العراقيين.. الى اجتياحات عسكرية للعراق..

فانتم بظل وحدة العراق (قطعتم اوصال اجساد الملايين).. واصبحت جثث عشرات الاف متفحمة بالصراعات.. (وتخافوا من تقسيم على ورق لدول صنعها الاستعمار القديم بخرائط ساسيكيس بيكو)؟ ان بقاء العراق موحدا .. هو لمصلحة القوى التي رسمتها حدود سايكيس بيكو وانتجت دولة مسخ باسم العراق بحدوده الحالية.. بريطانيا وفرنسيا وروسيا..

وايران والسعودية واسرائيل.. دول نتاج خرائط سايكيس بيكو واتفاقيتها.. وليس من مصلحتها (ان ينظم العراق فدراليا لثلاث اقاليم.. او يقسم لثلاث دول).

فايران والسعودية.. قائمتان على نهب نفط الشيعة العرب بالاحواز بالنسبة لايران، وبالاحساء والقطيف بالنسبة للسعودية.. واقامة دولة للشيعة العرب بوسط وجنوب العراق ..ستكون مركز استقطاب للاحوازيين والاحسائيين والقطيفيين للانظمام لاقليم وسط وجنوب..

لذلك نجد ايران والسعودية رغم كل خلافاتهما.. ولكن يتوحدون على منع قيام دولة للشيعة العرب بالمنطقة .. بالمنطقة الشرقية من السعودية والاحواز بايران.. ووسط وجنوب منطقة العراق.. ولنتذكر بان ايران تضطهد الشيعة العرب بالاحواز المطالبين بالاستقلال.. لادراك ايران بان استقلال شيعة العراق يعني استقلال شيعة الاحواز

فالذي يسمعكم يا من تدافعون عن اكذوبة وحدة العراق .. يضن انكم تدافعون (عن خرائط النبي يعقوب)؟؟ ولا كأنه هي خرائط (الشرق الاوسط القديم الاستعمارية التي اطلق عليها اتفاقية سايكيس بيكو.. التي تقاسمت فيها فرنسا وبريطانيا بمباركة روسية قيصرية النفوذ بالشرق الاوسط وشمال افريقيا)..

(فلمى نموت ويحيى العراق)؟؟ (لمتى نموت.. حتى يحيى هذا الميت الذي اسمه العراق)؟؟

وعلى قول (احمد مطر).. (وهل يحيى الصنم)؟ واليس (الضرب بجثة ميت حرام)؟ (نموت ويحيى العراق).. ولماذا ليس (نموت يموت العراق..نحيى يحيى العراق).. لماذا عراقكم المصخم الواحد لا يحيى الا بالدماء؟ هل هو دراكولا… لا يعتاش الا على الدماء…يقولون (عراقكم ابو الخير).. نقول (العراق خيره للغريب.. وابن العراق اخر من يستفيد.. اذا استفاد اصلا بفتات خيراته).. يقولون (عراقكم بلاد الثروات).. نقول (ثروات سخرت لاعداد ترسانة عسكرية وامنية لقمع شعوب ارض الرافدين.. واستنزفت بالحروب والفساد من قبل الحاكمين الظالمين والفاسدين.. والفاسد اشد ظلما من الظالم).. فالظلم ان دام دمر.. وما يدمر يعاد بناءه.. ولكن (الفاسد يهلك الحرث والزرع.. ) والهالك (لا يمكن احياءه او بناءه)..واين هذا الخير والثروات بالعراق؟؟ وشعوب ارض الرافدين تحت خطر الفقر بالملايين..وملايين اخرى عاطلة عن العمل..واستنزف خيرة شبابه لاجيال بالحروب الداخلية والخارجية..فلا حل الا الاقاليم الثلاث الفدراية ونخلص من جحيم العراق المصخم الواحد المركزي..

بالمحصلة الاماراتيين منشغلين بالامارات فنهضت.. اما في العراق ما عده شغل وعمل.. بس (شكالت ايران.. و شكال الحشد..و شكالت فصائل المقاومة)..

مو كافي عاد.. انريد انعيش.. فشعوب ارض الرافدين.. يريدون اعمار بناء فرص عمل.. انهاء الفقر والعوز.. نهوض القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية .. وانفتاح على الدول المتقدمة بالعالم و جلب افضل الشركات العالمية..ثم الم تنسحب امريكا عام 2011.. ماذا قدمتم للعراق يا اعداء امركيا.. غير اعلى معدلات الفساد والانبطاح لايران . .وسوء خدمات.. (وتسليم ثلث العراق لايران).. وبعد هزيمة داعش بتحالف دولي امريكي .. ذهبتم وسلمت العراق لايران بالكامل.. لعنة الله عليكم..

ثم اذا انتم الحشد بالبرلمان اذا (قادرين على هزيمة اسرائيل وامريكا .. وسكان الفضاء الخارجي)؟؟ فلماذا نجدكم اليوم (مثل البزازين.. والنعامات .. تضعون رؤوسكم بالرمال .. امام الفساد والفاسدين.. بل تتحالف قوائكم معهم.. بل هم انتم اصلا متورطين بالفساد من راسكم لرجليكم.. من مقاتلين فضائيين ومكاتب اقتصادية.. وفصائل بالعمل السياسي ولديهم وزراء كهادي عامري وبدر .. منذ سنوات .. تثرون بالمال العام).. واخرين (متورطين بدماء العراقيين .. على الهوية.. باعتراف مقتدى الصدر الذي اتهم فصيل منشق عنه بذلك).. اضافة لتصفياتكم ضد اهل العراق الذين تظاهروا ضدكم بوسط وجنوب ..

والشيء بالشيء يذكر.. نتعجب الاسرائيلي يقول (ايران تؤسس قواعد ضدنا بكل مكان في العراق وسوريا واليمن ولبنان.. الخ)؟؟ ولم يذكر (ايران)؟؟ مما يطرح سؤال (لماذا الترسانة الايرانية العسكرية والصواروخية لا تشكل تهديد لاسرائيل ما زالت داخل ايران)؟؟ لماذا لا تضرب اسرائيل (ايران)؟؟ رغم قدرتها على ذلك؟؟

ممن مصلحته بقاء (ايران بعبع) .. ليكون الصراع داخل دول المنطقة ؟

من يريد التغول بدول المنطقة ويجد ايران وتدخلاتها .. يشرعن لهم ذلك؟

……………………….

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم