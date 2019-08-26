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ليكن_1441هـ_عام_المفقودين

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أطلق ناشطون هاشتاجا جديدا بمناسبة شهر محرم الحرام حمل وسم
#ليكن_1441هـ_عام_المفقودين
وأعرب الناشطون عن أسفهم لكون العراق هو البلد اﻷول على مستوى المفقودين والمغيبين والمختفين قسرا حول العالم ، مشيرين الى ، ان ” رئيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين توماس جويل ميلر ، ومدير عام اللجنة الدولية كاثرين سيسكي ، لبحث ملف المفقودين في العراق كانا قد كشفا في وقت سابق عن وجود ما بين 250 الف الى مليون مفقود في العراق بسبب الحروب المتعاقبة والمواجهات المسلحة والعمليات العسكرية ، فيما أكدت لجنة اﻷمن والدفاع النيابية السابقة وجود ما لايقل عن 6000اﻻف مفقود لم تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها تجاههم ولم تتحرك جديا لكشف مصيرهم ، بينما كشفت مصادر مطلعة عن وجود 11 الف مفقود لم يعرف مصيرهم حتى اﻵن منذ سقوط الموصل عام 2014 وقد تناول ممثلو المناطق المحررة قبل أيام قضية المختطفين والمغيبين قسرا من أبناء تلك المناطق إضافة الى الجثث المجهولة الهوية وإعادة النازحين الى مناطقهم اﻷصلية ، وإعادة إعمار المدن المدمرة ، اذ ما زال المغيبون والمختطفون في مناطق الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر ومحافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها يشكلون سؤالًا جوهريًا عن مصيرِهم المجهول”.

احمدالحاج

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