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ماء جوز الهند ألساخن

عااااجل….عاااااجل …..عااااااجل
ماء جوز الهند ألساخن

دكتور عباس حسين كاظمي في مستشفى زايد ،يطلب من كل شخص تصل إليه هذه الرساله أن ينشرها .ربما نستطيع إنقاذ حياة إنسان ( باذن الله )
ماء جوز الهند الساخن يقتل الخلايا السرطانية( بامر الله )
اقطع اثنين أو ثلاث قطع رقيقه من جوز الهند وضعها في كوب ماء و أضف الماء الساخن و بذلك يتحول الماء إلى قلوي ثم أشرب يوميا.( رائع جدا بإذن الله ).
ما ء جوز الهند الساخن يطلق مواد مضادة للسرطان و هذا اخر ما توصل إليه من تطور في علاج السرطان.
هذا النوع من العلاج بجوز الهند يعالج الخلايا السرطانية الخبيثه فقط و ليس له تأثير على الخلايا السليمة.
بالإضافة إلى أن الحامض الاميني و البو لبفينول في عصير جوز الهند يساعد في تنظيم ضغط الدم العالي و يمنع الجلطات و يساعد في تنظيم الدوره الدموية.

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