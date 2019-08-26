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ماء جوز الهند ألساخن

دكتور عباس حسين كاظمي في مستشفى زايد ،يطلب من كل شخص تصل إليه هذه الرساله أن ينشرها .ربما نستطيع إنقاذ حياة إنسان ( باذن الله )

ماء جوز الهند الساخن يقتل الخلايا السرطانية( بامر الله )

اقطع اثنين أو ثلاث قطع رقيقه من جوز الهند وضعها في كوب ماء و أضف الماء الساخن و بذلك يتحول الماء إلى قلوي ثم أشرب يوميا.( رائع جدا بإذن الله ).

ما ء جوز الهند الساخن يطلق مواد مضادة للسرطان و هذا اخر ما توصل إليه من تطور في علاج السرطان.

هذا النوع من العلاج بجوز الهند يعالج الخلايا السرطانية الخبيثه فقط و ليس له تأثير على الخلايا السليمة.

بالإضافة إلى أن الحامض الاميني و البو لبفينول في عصير جوز الهند يساعد في تنظيم ضغط الدم العالي و يمنع الجلطات و يساعد في تنظيم الدوره الدموية.