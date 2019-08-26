مجلس كنعان الناحية تعرضت الى 10 اعتداءات ارهابية دون رادع

انتقد المجلس المحلي لناحية كنعان في محافظة ديالى إجراءات القوات الامنية بعد تعرض الناحية الى اعتداءات ارهابية متكررة ، مؤكدا ان الإرهابيين فتحوا جبهة جديدة لعدم وجود رادع.

وقال عضو المجلس، جمال ناصر الشمري في بيان اليوم الاثنين، ان “10 اعتداءات أرهابية وقعت جنوب كنعان ، شرق بعقوبة، خلال الاسابيع الماضية أستهدفت القوات الامنية والمواطنين”.

وأضاف، أن “هذه الحوادث مرت دون رادع من قبل القيادات الامنية ، مما دفع الارهابيين للتمادي وفتح جبهة جديدة في منطقة الهاشميات قد تؤدي الى فتح جبهات اخرى ان لم تردع”.