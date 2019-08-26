محما خليل: الحكومة مطالبة بتحرير الإيزيديات داخل مخيم الهول

ناشد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى النائب السابق عن المكون الإيزيدي محما خليل، أمس الأحد، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لانقاذ الايزيديات

في مخيم الهول في سوريا، مشيرا الى ان “الايزيديات في هذا المخيم يتعرضن للضرب والاهانة”. وقال خليل في بيان، تلقت (المدى)، نسخة منه، ان “هذا المخيم الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية والمنظمات الإنسانية، تمارس فيه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق الاسيرات الايزيديات اللاتي يتعرضن للضرب والاهانة تحت أنظار المنظمات الدولية، فضلا عن منعهن من العودة الى ذويهن”، مبينا ان “هذا الأمر يعد نقطة سوداء في حق هذه المنظمات الدولية التي تغض النظر عن هذه الانتهاكات، فاذا كان اهتمام هذه المنظمات بالإنسان، فكان الأولى بها خلاصهم من الظلم”. واضاف، ان “ما يؤسف له هو غياب الحكومة العراقية عن هذا الأمر”، مشيرا الى، انه “على الحكومة العراقية ان تتحرك بهذا الاتجاه، واذا لم نجد منها اي تحرك او اهتمام فعلى المرجعيات والمجتمع الايزيدي والشعب العراقي التحرك من منطلق حرصه والضغط على الحكومة العراقية حتى لو تطلب إقامة دعاوى قضائية ضدها وضد المنظمات الدولية والإنسانية”.

وتابع: “مثلما قامت حكومة الاقليم في السابق بتحرير 3500 ايزيدي، نناشدها بالعمل على تخليص اخواتنا وامهاتنا الايزيديات من هذا الظلم والتحرك سريعا لانهاء هذا الملف”.