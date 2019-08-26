مطالبة مجلس القضاء الاعلى بالحد من الفصل العشائري

طالب بيان تجمع البرلمانيات مجلس القضاء الاعلى بالحد من الفصل العشائري، عاداً الاخير “ظاهرة موغلة في القدم تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى من قبل اهلها دون اعتبار لانسانيتها وحقها في اختيار شريك حياتها”.

وقالت رئيس تجمع البرلمانيات آلا طالباني في بيان “من جديد، يضيف مجلس القضاء الأعلى حلقة ساطعة في سلسلة انجازاته لصالح المراة العراقية، فبعد قرار المجلس المنصف باعتبار النهوة العشائرية تهديدا وفعلا إرهابيا يحاسب مرتكبها بموجب قانون مكافحة الارهاب، ها هو اليوم يصدر توصيات جديدة للحد من ظاهرة التحرش بالنساء في الاماكن العامة وفي الدوائر ومؤسسات الدولة، مع اصدار ضوابط لإتخاذ اجراءات رادعة للمتحرشين، واجراءات توعوية وإدارية لحوادث التحرش، وإشراك العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية لضمان عدالة وشفافية التحقيق، والتأكيد على تفعيل احكام مواد في قوانين العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون العمل”.

واضافت ان “تجمع البرلمانيات اذ يثمن هذه الخطوة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يدعو رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات مماثلة انصافا للمرأة، واحقاقا لحقها، واعترافا بدورها الكبير في بناء المجتمع والاسرة وتربية جيل كريم”.

وتابعت ان “تجمع البرلمانيات ينتظر من مجلس القضاء الاعلى قرارات جديدة تحد من الفصل العشائري، هذه الظاهرة الموغلة في القدم التي تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى من قبل اهلها دون اعتبار لانسانيتها وحقها في اختيار شريك حياتها”.