Posted on by

مقتل واصابة 10 عسكريين أتراك باشتباكات مع العمال داخل كوردستان العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية داخل البلاد وخارجها أسفرت عن مقتل 24 مسلحا من حزب العمال الكوردستاني (بي كا كا).

وأوضحت في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في الأراضي التركية، و13 آخرين خارجها.

هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقة حفتانين باقليم كوردستان، أسفرت عن مقتل 9 من عناصره.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close