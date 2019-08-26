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من هو المنافق في كوردستان ؟

عماد علي

لو قارنا ما بين السلطة و افعالها و الشعب الكوردستاني و ما يتهم به من الامور التي لا يليق بمقامه و مكانته و ما فعله من قبل بعض من المسؤولين لتصفية الحسابات الذاتية و ابعاد المسؤولية لما يجري نتيجة ما اقترفه هو او تبرئة الذات من كل ما يجري الان و حدث على ايديهم، لتبينا بتلك المقارنة من هو المنافق حقا و ذكرنا بشكل اوضح مدى نفاقهم هم و ليس الشعب المسكين.

– من هو المنافق، هل من يدافع عن الارض و العرض و يضحي بكل غالي و نفيس من اجل وطنه، ام من يبيع الارض و يخضع لاوامر الاعداء من اجل مصلحة حزبية شخصية و لملأ جيوبه فقط.

– من هو المنافق، من يلجا الى اغلى مستشفيات العالم بمجرد الم بسيط في عضو من اعضاء جسمه و بالاخص التناسلية منها ام من لم يجد حتى المستشفيات العامة تعالج بشكل جيد ما يصيبه من الامراض و حتى المستعصية.

– من هو المنافق، من يخرق القوانين من اجل ما يهمه، او بالاحرى يفرض من القوانين ما يفيده و لمصلحته بامرارها من قبل محاكم و قضاة و محاكم هو من اسسسها، ام من هو ملتزم بابسط القوانين و يواجه القضاء و العدالة الورقية التي اسسوها في ابسط خطا و حتى غير مقصود في حياته ( كما كان اللص الكبير!! الذي سرق حليب لرضيعه في كفري و واجه المحكمة و حكم عليه) .

– من هو المنافق، من يتكلم عن العزة و الشهامة و الكرامة و الارض المقدس و الوطن و مستقبل الاجيال و يبيع كل ذلك بمصلحة صغيرة لحزبه و شلته و شخصه، ام من يضحي فعليا بكل ما يملك من اجل كرامة و قدسية و قيم و تاريخ شعبه و وطنه.

– من هو المنافق، من يخضع لطلبات الاعداء و يسيّر امر الاقليم بما يهم هؤلاء و يفعل ما يكون على حساب مستقبل كوردستان و حياة الامة؛ من كافة القطاعات التربوية و التعليمية و القضائية و الثقافية، ام من يلتزم بما يفيد شعبه في هذه المجالات و يعمل على ما يُبقي من القيم و يهتم باصغر شيء و بما يمس حياة الامة و مستقبلها.

– من هو المنافق، من لم يبالي بالتضحيات التي قدمت من دماء الشباب من اجل ضمان مستقبل كوردستان والتحرير و بناء كيانها، ام من اخضع ارض كوردستان لارادة الاخر المحتل المعتدي من اجل حفنة من المال فقط و اهمل حياة الثكالى و المتضررين و امهات الشهداء المغدورين و المضحين من اجل هذه الارض الطيبة المباركة.

– من هو المنافق، من لم يهتم بالارض الكوردستانية التي تبتلع منها يوميا مئات الكيلومترات المربعة من المحتلين الهادفين لتغيير ديموغرافية كوردستان او من يضحي من اجل شبر منها بكل كا يملك.

– من هو المنافق، من يعمل من اجل عائلته و شلته و جماعته و كتلته و حثالى المتملقين المجتمعين حوله، ام من لا يهمه غير العيش بكرامة و امان و استقرار و كل همه هو ضمان المستقبل لهذه البقعة المقدسة عنده.

– من هو المنافق، من يجمع اموال هذا الشعب في مصارف اوربا و امريكا و يهرّب الاموال لضمان مستقبل اولاده واحفاده و بقاء سلالته ام من لا يملك غير ما بملا رمق عيشه و لا اكثر و لا يهمه الغد كي يفكر ان يجمع له كما هم المنافقون الحقيقيون.

نعم انكم المنافقون و انتم من فرطتم بحقوق الشعب و بمن ضحى من اجل هذه الارض، انكم تنازلتم عن كل القيم المعتبرة من اجل انفسكم، و انتم المنافقون الذي تنافقون من اجل بقاءكم على العرش على حساب كل ما يهم هذه الامة وارضها مستقبل اجيالها.

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