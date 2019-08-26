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ميليشيات المعارضة تقتل مدنياً كوردياً في عفرين خلال سطو مسلح

أقدمت ميليشيات المعارضة، الأحد، على قتل مدني كوردي خلال عملية سطو مسلح على منزله في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال مصدر مطلع من داخل المدينة: «قام عناصر مسلحون ينتمون للميليشات الموالية لتركيا بقتل المدني الكوردي محي الدين أوسو (77 عاماً) في حي الأشرفية بمدينة عفرين بعد سرقة مبلغ مالي من منزله».

وأضاف أن «هؤلاء العناصر قاموا بخنق أوسو بعد محاولته منعهم من سرقة منزله ثم قاموا بتكبيل زوجته وضربها بشكل مبرح».

يذكر أن المدنيين الكورد في عفرين يتعرضون لأبشع الانتهاكات على يد الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا، وفق مصادر حقوقية سورية.

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