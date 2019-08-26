نداء الى رئيس الوزراء: أهالي اليوسفية يشربون من مياه البزل وأصابت اطفالهم مختلف الأمراض!!

أحمد الدليمي

يتوجه أهالي اليوسفية القاطنين في منطقة (الزمبرانية) وبخاصة ( قرية سيد حمادي) بالنداء العاجل الى سيادة رئيس مجلس الوزراء ونواب تلك المنطقة في البرلمان وأمانة بغداد واسالة ماء بغداد بانقاذهم من محنة انقطاع مياه الشرب عن منطقتنا منذ فترة طويلة ، وهم يعانون الأمرين في هذا الصيف الشديد الحرارة من اختفاء ماء الاسالة عنهم ، ويضطر الاهالي وبخاصة نساء المنطقة للاستعانة بمياه البزل لغرض الارواء!!

ويقول الاهالي انه بالرغم من وجود نهرين على مقربة من منطقة اليوسفية وهما نهر دجلة ونهر اليوسفية الاروائي الا ان مياه الشرب لاتصلهم وهم في حيرة من أمرهم وقد اصابت اطفالهم وعوائلهم مختلف الامراض نتيجة استخدامهم لمياه المبازل في الارواء والشرب ما عرض صحة الكثيرين من اهالي المنطقة لأمراض خطيرة.

أكلنا امل بان السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي والسادة اعضاء مجلس النواب المسؤولين عن منطقتنا والجهات المختصة في امانة بغداد واسالة الماء في بغداد ان تجد لنا حلا عاجلا لمأساة سكان تلك المنطقة التي اشرنا اليها وهم بالعشرات وقد عانوا كثيرا من تلك المعاناة حيث ليس بمقدورهم ان يحصلوا على ماء شرب الا عن طريق السيارات الحوضية التي تبيع لهم الماء باسعار عالية وتكلفهم مبالغ باهضة.