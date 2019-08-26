ورشة اقتصادية تنصح العراق الاستثمار في الطاقة الشمسية

ركزت ورشة اقتصادية نظمت بالتعاون مابين منتدى بغداد الاقتصادي ومنظمة JiZ الالمانية على الاهتمام بالطاقة الشمسية.

رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس ال سلمان قال ان الورشة تهدف الى التعريف بمزايا هذه التقنية وتشجيع القطاع الخاص العراقي لتبنيها لما توفره من ايجابيات بيئية، وتوفيرها لفرص عمل واعدة، اي ان الهدف هو تنمية وعى وفهم وإدراك الجمهور والشباب على وجه الخصوص، باهمية الطاقة النظيفة والمتجددة من ناحية تاثيراها على البيئة والتنمية المستدامة.

واكد انه في منطقة الشرق الاوسط تتصارع عقيدتان لانتاج الطاقة، الاولى باستخدام الطاقة النووية، والثانية باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وبالاخص الطاقة الشمسية، حيث بدات دول المنطقة بسباق محموم في انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، فايران، السعودية، الامارات، الكويت، تركيا، الاردن، ومصر هرعت لانشاء محطات نووية، بعض هذه الدول كالامارات و مصر شرعت بذات الوقت

العمل الجماعي

عضو لجنة الطاقة النيابية امجد العقابي قال: “هناك حتمية في التوجه صوب المشروعات الجديدة وتنوع انشاء مشاريع الطاقة واعطاء طرق جديدة للمستثمرين، وان وزارة الكهرباء انفقت تخصيصات مالية كبيرة، ولم توفير الطاقة بشكل متواصل”، مؤكدآ “ضرورة العمل الجماعي لدعم التوجه صوب الطاقة المتجددة، مناشدا وزارة الكهرباء بان تكون جادة في دعم هذه الافكار.

عن منظمة jiz ادلين نبهت: ان “المنظمه ركزت في برنامج عملها على الادارة والطاقه الشمسيه، والعمل على دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه في ميدان الطاقه الشمسيه، كونها توفر الكهرباء وفرص العمل لشريحة الشباب، لذلك نعمل على تنظيم ورشات عمل متخصصةبالثقافات في هذا المجال تنهض بالطاقه المتجددة

الاهتمام العالمي

مستشار وزارة النفط د. فلاح العامري بين ان واقع الطاقة الشمسية يحتاج الى تنظيم وتطوير نشاط الطاقة المتجددة يجب ان تقوم الجهات المعنية في الحكومة وبالتحديد وزارة التخطيط باصدار اجازة مزاولة المهنة للقطاع الخاص وخاصة قطاع الطاقة الشمسية، وانشاء مشاريع كبيرة من الطاقة الشمسية بطريقة Thermal لانتاج الكهرباء، كما لابد من اختيار التقنية المناسبة لاجواء العراق وبيئته بموجب منهجية مجموعة البنك الدولي واصدار ارشادات لتطبيق هذه المنهجية، وكذلك تقسم هذه الارشادات الى قسمين Top roof solar energy projects للمناطق السكنية والتجارية والثانية للمشاريع الضخمة كبيرة الانتاج Mega projects for mass production، ويجب ن يعمل العراق على ان يكون مغطى ب RISE Platform لمشاريع استثمار الطاقة و يقوم العراق بتحقيق 3 شروط هي ايصال الكهرباء لكل مواطني البلد وتحقيق كفاءة الطاقة وان استخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية في الكهرباء).

ممثل وزارة الكهرباء احمد كاظم هليل قال: ان “الوزارة اولت موضوع الطاقة الشمسية اهتمام واضح، ونعمل على قانون ينظم العمل بهذا المفصل، كما تبنت الوزارة مشاريع فعلية في هذا المجال منها تحويل انارة الطرق بالاعتماد على الطاقة الشمسية”، داعيا الجميع الى التعاون في هذا المفصل من اجل النهوض بموضوع الطاقة المتجددة”.

دعم المركزي

ممثل البنك المركزي العراقي د. ماجد الصوري اكد ان “ثقافة الطاقة المتجددة في العراق تعاني تراجع كبير، وان المركزي مستعد لدعم هذه المشاريع، لاسيما حين تقدم بدراسة جدوى اقتصادية معمقة تحدد مدى الفائدة من هكذا مشاريع”.

مدير عام شركتي التامين العراقيه والوطنيه هيفاء شمعون عيسى قالت: ان “جهودنا في الشركتين يمكن أن تكون مكملة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية من خلال توفير الغطاء التاميني المشاريع في هذا المفصل المهم، حيث يملك الاستعداد التام لتامين المحطات وكذلك القطاع الخاص والقروض التي تمنع لاصحاب المشاريع والتامين على الحياة وفق الاسعار العالمية”.

مستشار منظمة jiz خالد الجسار تطرق إلى تجربتين اعتمدتا على الطاقة الشمسية ١٠٠ بالمئة الأولى مطار في جنوب الهند بحجم مطار بغداد يستقبل يوميا ٧٠٠ طائرة، والأخرى مدينة كشمير التي تتميز أجواءها بالبرودة وانخفاض كبير في درجات الحرارة وتعتمد الطاقة الشمسية في تغطية متطلبات المدينة.