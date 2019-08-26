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وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قيام تل أبيب بعمليات داخل العراق

قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن العملية التي شنتها بلاده على الأراضي السورية كان “هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير قوله صباح اليوم الأحد إنه “لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف”.

وبشأن ما يتردد عن قيام إسرائيل بعمليات داخل العراق، قال كاتس “إننا نعمل في أماكن مختلفة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أقر الليلة الماضية بقصف عدد من الأهداف في قرية عقربا، جنوب شرق دمشق.

كما أعلن “إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية عن طريق إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة”.

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