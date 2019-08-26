يا ذكرى علوش هل يحتاج اكساء الشوارع الى مفاعل ذري ونووي !؟

زهير الفتلاوي

لا نعلم لماذا لا تقدم امانة بغداد الخدمات البلدية مثل النظافة واكساء الشوارع ، وعمل مشاريع الماء والمجاري كل امين يأتي لبغداد يقول سوف نحارب الفساد ومحاسبة الموظفين المقصرين والفاسدين اقدم الخدمات واكمال المشاريع وانجاز ما تبقى من مشاريع للأكساء وتطوير المدن الجديدة ولكن على ارض الواقع لا وجود لتلك الاصلاحات وتبقى امانة بغداد مرتعا للفساد وهدر الاموال وتضارب في الصلاحيات بينها وبين محافظة بغداد ولا وجود للشفافية في العمل ولا مراقبة ومتابعة وجدية للمشاريع المنفذة والتي دائما ما ينخرها الفساد وشركات متلكئة .

ماذا لو تم توزيع الاف الدوانم في اطراف بغداد قطع اراضي سكنية للمواطنين؟ متى ياترى تقدم امانة بغداد الخدمات وخاصة انشاء شبكات الصرف الصحي والاكساء وهذا التوجه تحدث به رئيس الوزراء عبد المهدي … اكيد تلك الخدمات سوف يتم بعد نصف قرن وسوف يستفيد منها الاجيال القادمة وليس الاباء الان .

لا يرى المواطن البغدادي تطور في عمليات تقديم الخدمات وخاصة في المدن الجديدة قرب اطراف بغداد الكرخ والرصافة ، بالأمس التقى رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي بأمينة بغداد ذكرى علوش يا ترى ما ذا تحدثوا عن خراب ودمار العاصمة بغداد ؟ ام اللقاء كان” برتوكولي” وللدعاية والاعلام ولتسليط الاضواء على اعمال وافعال رئيس البرلمان وهو ليس من صلاحيته هذه الاعمال هي من صلاحية السلطة التنفيذية رئيس الوزراء .وعدت ذكرى علوش البغداديين كثيرا بتنظيف بغداد وانجاز المشاريع ولكن بحجة نقص الاموال وكثرة المشاريع ومدن العشوائيات وكثرة التجاوزات وعدم قدرة امانة بغداد على العمل وتقديم الخدمات ومن هذه الحجج والاعذار الكثير الكثير . لا نعلم ماهي التخصيصات المالية الى امانة بغداد وكيف تصرف وهل تكفي لانجاز المشاريع ؟، هناك مدن سكنية اكتمل البناء فيها وهي طابو صرف مثل الثعالبة ، والرواد ، ومناطق في حي الرشيد ، واطراف بغداد كثيرة ، اكتملت منذ نحو (25 سنة) لا تقدم الامانة لهم الخدمات واصبحت القمامة منتشرة ، وشحة في الماء ، ولا مشاريع للصرف الصحي منطقة الثعالبة الاولي محلة 367 تابعة الى بلدية الشعب لديهم سند التمليك تحتاج الى اماكن رمي النفايات وحاوية ورفع للنفايات لا يمكن لأمانة بغداد التخلي عن هذه المناطق وتهتم بمناطق المنصور والكرادة والمنطقة الخضراء وتترك بقية المدن بحجة عدم وجود اموال ضرورة اكساء الشوارع لهذه المناطق . نقول لذكرى علوش امينة بغداد ان اكساء الشوارع وعمليات التنظيف لا تحتاج الى مفاعل نووي ولا ذري تحتاج الى ارادة وصدق ومتابعة جدية لهذه المشاريع الاموال موجود ووفرة فيها ولديكم جبايات وابتزاز واموال تنمية وتخصيصات من محافظة بغداد والحكومة المركزي يقنصكم الخبرة والادارة الكفؤة ومتابعة من امينة بغداد تكون في الميدان وليس من خلال الابراج العاجية والتصريحات الكاذبة والمظللة لسكنة بغداد ولراي العام والاعلام .