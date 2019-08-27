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أمنية ديالى توجه رسالة إلى المسؤولين بعد تصريحات تؤثر على أمن المحافظة

وجهت اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، الاثنين، رسالة إلى المسؤولين بعد تصريحات تضر بأمن المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في تصريح خاص إن “حديث بعض النواب والساسة عن وجود تدهور أمني في ديالى أمر غير صحيح، وحقيقة المشهد الامني أن هناك اعتداءات حصلت في بعض المناطق اسفرت عن ضحايا”، مبيناً أن “الاجهزة الأمنية جادة في تعقب الجناة واعتقالهم وحققت نتائج مهمة في هذا المضمار”.

وأضاف الحسيني، أن “امن ديالى حاليا هو الافضل منذ 16 سنة رغم انها محاطة بكم هائل من التحديات الأمنية”، لافتا الى ان “المبالغة التي يسوقها البعض في تصريحاتهم تداعياتها سلبية على الرأي العام وستقودنا للمجهول”.

ودعا رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاهالي الى “الثقة بقدرات القوات الامنية وان الاوضاع لن تعود للوراء ابدا”، مشيراً الى أن “ما حصل مؤخرا من هجمات سيتم كشف تفاصيلها قريبا للرأي العام”.

وأكد الحسيني، على “ضرورة أن يعي المسؤولين بخطورة التصريحات السلبية التي تحمل مبالغة وتأتي في إطار السجالات السياسية”.

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