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إيران تدين قصف اسرائيل لسوريا ولبنان والعراق: صبر شعوب هذه البلدان بدأ ينفد

ادانت الحكومة الايرانية يوم الاثنين القصف الاسرائيلي الذي طال كل من سوريا ولبنان والعراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران إن “إسرائيل اضافت الى سجلها صفحة سوداء جديدة متمثلة بالقصف الاخير لسوريا ولبنان والعراق”، مردفا بالقول انه “على الجميع ان يعلم ان صبر شعوب تلك البلدان بدأ ينفد”.

واشار الى ان المجتمع العراقي قوي بما يكفي للقيام بالرد المطلوب، ونعتقد أن جزءا من تصرفات اسرائيل نوع من التهديد للاستهلاك المحلي.

واضاف ربيعي ان “إيران تدين اي اعتداء يطال سيادة اي دولة”، لافتا الى ان “اسرائيل يجب ان تُعاقب على افعالها الاخيرة”.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان “إيران تدعم حق العراق وسوريا وحزب الله في الرد على الهجوم الإسرائيلي”.

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