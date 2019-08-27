إيران تنشر دفاعات جوية مطورة محلياً قرب الحدود العراقية

كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الثلاثاء، عن قيام إيران بنشر منظومة الدفاعات الجوية (اس 300) المطورة محلياً في إيران قرب الحدود العراقية، والتي تؤمن مجالاً جوياً بمقدار 400 كيلو متر، لافتاً إلى أن مركز العمليات الوطني للدفاع الجوي العراقي يسيطر فعلياً على جميع الأجواء العراقية لكنه لا يمتلك القوة الدفاعية الرادعة لاختراقات «العدوان الإسرائيلي».

وقال الهاشمي إن «إيران قامت بنشر منظومة الدفاعات الجوية (اس 300) المطورة محلياً في إيران قرب الحدود العراقية، وهي تؤمن مجال جوي بمقدار 400 كيلو متر»، لافتاً إلى أن «السؤال المطروح هل سوف تستخدم هذه المنظومة لحماية معسكرات الحشد من القصف الإسرائيلي، وفي حال أنها استخدمتها فتلك المسألة سوف تشكل حرجاً كبيراً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي». وأوضح الخبير الأمني، أن «مركز العمليات الوطني للدفاع الجوي العراقي يسيطر فعلياً على جميع الأجواء العراقية ولكنه لا يمتلك القوة الدفاعية الرادعة لاختراقات العدوان الإسرائيلي».