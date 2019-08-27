الاسدي : نحن لا نريد الحرب مع اسرائيل ولكن لن نتهرب منها

الاسدي لـ”العهد”: نحن لا نريد الحرب مع اسرائيل ولكن لن نتهرب منها

اكد رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي ، اليوم الثلاثاء ، ان العدو الصهيوني هو عدو العراق منذ اربعينات القرن الماضي، مشيراً الى ان بعض الاطراف اختلفت على العدو المشترك المتفق عليه لعشرات السنين.

وقال الاسدي في حديث متلفز مع “قناة العهد” ، نحن لا نريد الحرب مع اسرائيل ولكن لن نتهرب منها ، مبيناً ان بعض الاطراف دافعت عن اسرائيل اكثر من دفاعه عن وطنه.

وبين ان “جميع الدلائل المنطقية تشير ان اسرائيل هي وراء ضرب مواقع الحشد الشعبي”، ملفتاً الى ان على المدافعين عن اسرائيل ان يأتوا بمتهم غيرها قصف مواقع الحشد.

واشار الاسدي الى “اننا لا نريد جر العراق لسياسية المحاور ومستمرين بابعاده عن ساحات الصراع”، مشدداً “سنحافظ على انتصار العراق ولن ننكسر امام اي تحدي قادم”.

واضاف : ان ” إسرائيل لديها فوبيا من قوة العراق فتسعى لإضعافه دائما ” وان العراق لديه من الحيلة واليات الدفاع ما يحميه من اي طرف معاد.