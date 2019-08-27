(الحشد..اخذ دور اكبر من حجمه) (الصدر ينصحهم..لا اصيرون قشامر) مصيركم كجيش مهدي

بسم الله الرحمن الرحيم

لمن لا يقرأ بين السطور .. ليفهم ويعي.. حقيقة.. ان (العراقيين يعدون الايام.. لتخلصهم اسرائيل من مليشية الحشد الايرانية الولاء).. فهو لا يرى الشمس بالنهار.. كمن لم يرى حقيقة (العراقيين كانوا ينتظرون اليوم الذي تخلصهم امريكا من صدام عام 2003).. فالغرقان (لا يبالي من ينقذه كان عدو او صديق.. المهم ان ينقذه بهذه اللحظة الانية)..

وردا على سؤال (لحشدوي)؟؟ (يسال .. لماذا تنتقدون الحشد لانه يقاتل اسرائيل)؟؟

نقول.. اين هم الاسرائليين؟؟ هل يوجد اسرائليين في العراق حتى تحررون العراق منهم؟ ام الاسرائليين موجودين بجوار حلفاءكم سوريا ولبنان؟؟ فاذهبوا قاتلوا باسرائيل.. بلبنان بسوريا؟؟ شعندكم بالعراق؟؟ (العراق ليس دولة مجاورة لاسرائيل.. ولا يوجد جيش اسرائيلي بالعراق) فتقاتل من ؟؟ وكيف؟؟ لو هو ضحك على الذقون؟؟ انتم سنوات بسوريا يا الحشد الايراني الولاء مع الحرس الثوري الايراني والجيش السوري لم تطلقون رصاصة على الجولان.. وقيس الخزعلي انشغل باخذ (صور سيلفي) بجنوب لبنان.. والان تأتون للعراق تقولون سوف نقاتل اسرائيل؟؟ سؤالنا هم اي نهم الاسرائليين؟؟ واذا يدعي من يدعي (السفارة الامريكية) نقول (اليست السفارة الامريكية ببيروت) لماذا لم يطالب نصر الله بطردها من لبنان مثلا؟؟ لماذا فقط بالعراق تسرح وتعيث ايران عبر ادواتها القذرة (مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل حصرا)؟

فالسعودية والخليج .. اذكياء لم يعطون مبرر لاسرائيل لتتجرأ على ضرب دولهم.. فلم يسمحون لمليشيات تجهر بولاءها لدولة اجنبية.. تؤسس داخل دول الخليج.. تهدد اسرائيل لمصالح ايران القومية العليا (والايرانيين داخل ايران عايشين امنين)؟؟ كما يفعل عملاء ايران بالعراق.. فالغباء عندما اكون مرتزقا ادافع عن دولة اجنبية وابايع حاكم ونظام حكم اجنبي.. وأوطر ذلك (باطار عقائدي) لامررها تحت (الخيانة العقائدية).. ف مؤكد ان نهاية مليشة الحشد كنهاية صدام المقبور وحكم السنة..غير ماسوف عليهم سيكون بيد قوة خارجية بتاييد شعبي داخلي..

فالحاضنة المفترضة للحشد.. فقد الحشد شعبيته بينها.. ونقصد الشيعة العرب.. بوسط وجنوب..

فشيعة العراق ادركوا بان (الحشد بمغامراته وعنجهيته.. بخزن سلاح ايراني.. وتهديد طهران بضرب اسرائيل بصواريخ من العراق وليس من ايران).. انما يخوضون حرب بالنيابة عن ايران.. بصراع ليس لهم ناقة ولا جمل.. يجرون اليها قسرا.. وما كشف من (تورط الحشد.. بجرائم المخدرات والقمار والروليت.. وتهريب النفط وتجارة الاعضاء البشرية والتجارة بالنساء والاطفال والاستيلاء على العقارات.. الخ) ..

وكذلك (اعلان الحشد بانه اليد الضاربة لحماية العملية السياسية) هذه العملية السياسية التي ينظر اليها العراقيين بانها (سبب بلاءهم والفساد الذي ينخر العراق ومؤسساته).. ولا ننسى شعور العوائل العراقية ومنها الشيعية (بخطر على ابناءهم وبناتهم.. من الخطف والتعذيب .. اذا ما بدر منهم اي انتقادات او اعتراضات على سياسات الحشد الداخلية).. تذكرهم بزمن صدام الذي يتم قتل اي شخص ينتقد صدام والبعث.. وسياساته.. وجره للعراق لمغامرات لا ناقة لهم فيها ولا جمل..

و(تورط الحشد.. بقمع مظاهرات وسط وجنوب قبل سنوات.. حيث تم حرق مقار الاحزاب والمليشيات كالعصائب وبدر والنجباء.. الخ.. من قبل المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب..) هذا كله بعض من فيض.. يكشف حقيقة (بان الحشد بقاءه مضرة اكثر من منفعته) بعد هزيمة داعش وانتفاء الحاجة للحشد ومليشياته..

والاخطر (التهديدات) التي برزت من حشدويين بضرورة ما يطلقون عليه (تنظيف الداخل العراقي من ما اسموه الخونة والغدر وغير المؤيدين).. اي هم يسيرون على خطى صدام بالتورط اكثر بدماء اهل العراق وقمع العراقيين.. وبنفس المصطلحات (صفحة غدر وخيانة) لتبرير قتل اكبر عدد من العراقيين وتحديدا الشيعة العرب.. ضننا منهم بان ذلك يمكنهم من الهيمنة الشاملة على ارض الرافدين والشارع العراقي معا.. فهم يعتبرون (كوردستان مستقلة ولا يجرأ الحشد على اجتياحها.. والمثلث السني نازحين ومدن مدمره) فلم يبقى لهم غير وسط وجنوب لتدمير ما تبقى منه وقتل اكبر عدد من سكانه للهيمنة الكاملة لايران على العراق.. فالحشد يدرك بان الحاضنة الشيعية العراقية هي الخطر الاكبر عليهم..

لينكشف الوجه القبيح للحشد بسرعة امام الراي العالم بالعراق:

(ولم يعد الحشد مساكين وحبابين؟؟ بعد ان كشف الثراء الفاحش بالمال الحرام لقيادات فصائل مليشة الحشد .. من الغنائم “السرقات” والاعمال الغير شرعية، والمقاتلين الفضائيين.. الخ).. .. وهذا ليس كلامي بل باعتراف مسؤولين..

والشيعة العرب يحملون الحشد مسؤولية جر الصراع لداخل العراق.. بطرحهم سؤال (لماذا اسرائيل لم تهاجم معسكرات الحشد التابعة للكفائين كلواء علي الاكبر وقوات فرقة العباس القتالية.. لماذا لم تهاجم الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب والبشمركة؟؟ لماذا فقط مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل حصرا؟؟ اليس لانها سمحت لتخزين سلاح ايراني وصواريخ تهدد بها ايران بضربها من الاراضي العراقية على دول الجوار لتجنيب ايران ردات الفعل الاقليمية ضدها بكل خسة ايرانية..)؟؟ وبعد ذلك كل هذه الافعال المشينة للحشد ياتي احدهم يقول (ماذا فعل الحشد حتى يضرب)؟؟ نقول اخطر شيء فعله الحشد (هو الخيانة العظمى)..

فمنذ اول ايام اعلان تشكيل الحشد الشعبي، حذرنا من ان الشيعة انفسهم بالعراق سيلعنون اليوم الذي برز الحشد للوجود.. ويدركون بان الحشد ليس ناصر لهم.. فالعبرة بالخواتيم.. (فابو بكر عند الشيعة كان صحابي.. ولكن خاتمته كانت سوداء).. فلا يشفع له تاريخه مع النبي.. بانقلابه عليه بسلب الخلافة من مستحقيها (الامام علي)..

فمراهنة الحشد ..لجر العراق لصراع مع اسرائيل.. لتبرير عدم حله.. (مراهنة فاشلة) ستنقلب ضده بفقدانه اصلا للتاييد الشعبي بين حواضنه نفسها..فالعوائل الشيعية تبحث عن فرص عمل لابناءها..وطعام لعوائلها.. واستقرار..وبناء واعمار..واقامة افضل العلاقات مع دول العالم المتقدم..ونهوض صناعي وزراعي … بالمقابل الحشد يريد جر العراق للهلاك لمصالح ايران.. القومية العليا.. وتامين الداخل الايراني من الحروب..فالحشد لا امان له.. بالمحصلة.

ووعي الشيعة بالعراق.. يسارع بنهاية الحشد وكشف اوراقه المحروقة.. مثال:

.. فالادعاء بان حسن نصر الله وقف ضد امريكا؟؟ ليطرح سؤال كيف ؟؟ (فسفارة امريكا ببيروت).. ولم نسمع يوما حزب الله يطالب باخراج السفارة الامريكية من الاراضي اللبنانية.. ثم عن اي اسرائيل يقاومها حسن نصر الله.. فلمدة 30 سنة يتحدث حسن نصر الله عن المقاومة ..ولم يحرر شبر من ارض فلسطين.. بالمقابل ايران مشغولة باخضاع دول الشرق الاوسط (العربية) للمرشد الايراني.. وهيمنة طهران.. اي تريد اخضاع دول وشعوب لهيمنتها وهي لا تخفي ذلك.. بكل غطرسة ايرانية.. ليتبين بان الحشد طريقه طريق الظالمين وليس طريق الاحرار.. ولا ننسى بان حزب الله بلبنان اساء للقضية الفلسطينية بجعله (الانتصار على اسرائيل باسترداد اراضي لبنانية.. وليس اراضي فلسطينية)..

فالشيعة اليوم يرون الحشد يسير على طريق الظالمين والخيانة.. وليس طريق (ابو الاحرار)..

فالحشد اثبت بانه مشروع لنزيف الدماء.. وليس مشروع للبناء والاعمار والنهوض والاستقرار.. فهم لا يفكرون بذلك اصلا.. فاذا الحشد يريدون محاربة اسرائيل فليذهبون الى جنوب لبنان وسوريا الجولان.. فلن يمنعهم احد….ولكن لا تجرون العراق لحروب ومهزال ليس لنا فيها ناقة ولا جمل .. فمثلما استخدمت ايران مليشة جيش مهدي كورقة ضغط على امريكا بعد عام 2003 لتمرير برنامجها النووي ورفع العقوبات عنها واستعادة الاموال المحجوزة لها بامريكا.. قبل سنوات.. كذكل اليوم .. نسمع ان ترامب يصرح (لقاء مع روحاني ..بالاسابيع المقبلة.. اصبح ممكنا).. وهو لا يصرح عن وهم..

فلنتظر كيف ايران وهي برغماتية تفتح علاقات مع مريكا..وتطلعون كالعادة يا الحشد مضحكة للعالمين.. كمن سبقكم.. وتذكروا بانتفاضة اذار عام 1991.. قمع صدام الشيعة.. وفتحت ايران سفارة لها ببغداد وفتح صدام سفارة له بطهران .. بعد اكبر مجزرة بتاريخ الشيعة الحديث اقترفها صدام.. فايران لاتبالي بكم فانتم مجرد بيادق لها خونة وعملاء رخاص..

وما كشفه مقتدى الصدر في بيانه.. بخصوص (الهجمات على معسكرات الحشد).. :

فبيان الصدر .. يطرح تساؤلات.. هل استفاد مقتدى الصدر من تجربته بالسنوات الماضية.. .. فبين طيات كلام الصدر.. (لوعة .. من انه تم طرحه زوج وقشمر.. حسب لهجة العراقيين) من قبل حزب الله لبنان وايران وحماس جميعا.. فالصدر في بيانه الذي اعلن فيه تشكيل مليشة جيش مهدي بعد عام 2003.. ذكر بانه اي جيش مهدي.. (اليد الضاربة لحماس وحزب الله) .. فترك الصدر بدون ان تتحرك لا ايران ولا سوريا ولا حزب الله ولا حماس.. عندما ضربت مليشياته.. الغير ماسوف عليها.. وحماس ارسلت الارهابيين للعراق.. وايران تفاوضت مع امريكا على برنامجها النووي.. وجعلت من الصدر ورقة قمار وضغط فقط على امريكا..وحزب الله لبنان لا يعنيه الا مصالح ايران القومية العليا..

فالصدر يدرك بان الحشد بتصريحاته وعنجهياته جعل نفسه مسخرة.. عند ضرب اسرائيل لمعسكراته.. واكتفى بالتنديد والوعيد..فهو عندما يقول .. هذا النص.. فهو يقصد نفسه وتجربته الماضية.. (على الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار.. فإن العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء، ).. فعلا تصرفات مقتدى الصدر السابقة شبيه بتصرفات الحشد الحالي (رعناء).. واستفراد بالقرار بعيدا عن مرجعية النجف..

ولكن الحق يقال.. بين طيات كلام الصدر نوع من العقلانية، يناقضه اللاواقعية .. فهو يطالب بعدم مساهمة من جرم استهداف الامريكان؟؟ بالمقابل المفروض ايضا عدم مشاركة من استهدف الامريكان كيد ضاربة لحماس الفلسطينية و حزب الله لبنان وايران ؟؟ مو لو ممو؟؟ اليست هذه جهات اجنبية ؟؟ ثم المفروض عدم مشاركة من استهدف الامريكان الذين اسقطوا صدام وحرروا الشيعة العرب من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. عندما كان مقتدى الصدر نائم ابيت اهله.. فهو يريد ان يجتمع من هم غير موجودين اصلا على الساحة.. بطاولة مستديرة..

ولمن يطالب باخراج القوات الامريكية وسفارتها وقنصليتها..من العراق..بخصوص قصف الحشد

نقول.. ونسال.. قائمة الحشد الايرانية الولاء بالبرلمان العراقي (فتح).. امريكا غير موجودة بسوريا.. بل روسيا حليفة ايران ومنظومة صواريخ روسية حديثة بسوريا تحت اشراف روسي.. نوع اس اس 400؟؟ واسرائيل (خري مري) بسوريا تقصف مواقع الحرس الثوري والمليشيات الايرانية الولاء.. (فعلى ماذا تطالبون باخراج القوات الامريكية من العراق) فما دخل امريكا؟ فهل اخراج امريكا من العراق يعني بالنسبة لكم بعد ذلك (توقف الهجمات ضد معسكرات مليشة الحشد الايرانية الولاء التي تخزن ايران فيها صواريخها) استعداد لحرب مع المجتمع الدولي عبر ادواتها بالعراق (حرب بالنيابة

عن طهران)..

ثم انتم تخزنون سلاح ايراني تستخدمونه بضوء اخضر ايراني ضد دول الجوار واسرائيل .. (فمن حق تلك الدول الدفاع عن نفسها ومنها اسرائيل).. نقطة راس سطر

انتم جلبتم الويل للعراق كما كان يفعل صدام المقبور.

وسؤالنا للحشد (انتم الان ماذا تريدون)؟؟ تريدون العراق معسكر كبير لايران.. ومكفخة للاسرائيل

فماذا تريدون.. العراق اصبح بظلكم مكفخة للاسرائليين.. وينتظر العراقيين اليوم الذي يتخلصون منكم.. فشبابه جنود وعاطلين وفقراء.. فالعراقيين يريدون بناء دولة .. وانتم تريدون ان جعل العراق مجرد معسكر لكم.. وتعسكرون المجتمع.. فالعراقيين كل املهم كان ان نهزم داعش حتى يبدأون حياة جديدة مثل دول العالم التي تحترم نفسها.. ولكن لم يتوقع الكثيريين من العراقيين ان نك تجرونا لحروب اخرى.. لا تنتهي..مثل صداميات البعث.. فكافي عاد…

وهنا نضع ردودنا على الحشدويين.. وننصحهم (لا تمدون رجليكم ابعد من غطاكم).. :

– اعلموا بان .. داعش وايران عمله واحده.. (فكلاهما لديهم حاكم اوحد.. باسم (خليفة والاخر ولي فقيه) .. وهم الحاكم الاوحد الواجب الطاعة.. فكلاهما يطالبون بتطبيق الشريعة.. وكلاهما لايعترفون بالحدود بين الدول ويميعونها.. وكلاهما استنزفوا دماء وخيرات العراق لتمدد والغزو والكراهية..

– يدعي الحشدويين.. بان لولاهم لكانت داعش بالسعودية ؟؟ نقول لهم .. الجيش السعودي لا يحتاج لحشد يحميه ويمنع الخطر عنه.. فالجيش السعودي بتحالف اقليمي.. وقفوا ضد عصابة الحوثين التي زحفت كداعش عسكريا وغزت صنعاء واجتاحت عدن.. فتحرك تحالف اسلامي وسعودي وطرد الحوثيين من معظم اليمن.. فلا يحتاج السعوديين لحشد حتى يقف ضد داعش.. وضحت الصورة؟

– تذكروا بان الحرب ضد داعش كان المجتمع الدولي وعلى راسه روسيا وامريكا معا ضد داعش.. وما الحشد الا ذرة صغيرة مقابل قوات التحالف الجيش العراقي والقوات البشمركة وقوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والقوات الروسية.. واطبقوا على داعش.. وانتم يا الحشد تاتون لتسرقون جهودالاخرين؟؟

– ثم سؤالكم (من صنع داعش.. ايران لو اسرائيل)؟؟ جوابنا.. العلم عند (قاسم سليماني، بشار الاسد، نوري المالكي، بوتين)؟؟ فبظلهم تم تهريب السجناء من ابو غريب بظل المالكي ومن سجون سوريا بظل بشار الاسد.. وتبخر جيش المالكي والاسد.. وحصل ما حصل عام 2014.. وللعلم (داعش لم ترمي اي صاروخ على ايران رغم وصولها قرب الحدود الايرانية العراقية).. ولم تستهدف داعش ايران باي عمليات ارهابية فوق الكبرى كما استهدفت العراق والعالم..فمجرد 300 داعش مخربط برشاشات وحاديات.. اسقطوا الموصل ؟؟ فعن اي تدريب امريكي صهويني تتحدث عنه تلقته داعش؟؟ وعن اي دعم سعودي.. وهم اي الدواعش كل سلاحهم احاديات ورشاشات ؟؟ وترسانتهم الضخمة من السلاح العراقي والسوري الذي استولوا عليه بالعراق وسوريا؟

فكفى تبررون هزائمكم ..بتهويل قوة عدوكم ونظرية المؤامرة..

وسؤالنا للحشد (تقولون لولا نحن لكان العراق بيد داعش) سؤالنا (من انتم)؟؟

الستم شيعة عرب؟؟ الستم من ابناء وسط وجنوب؟؟ فانتم متفضلين على من بعد ذلك؟؟ قولو لنا ؟ من اين لكم هذه الغطرسة والتكبر والاستعلاء علينا كشيعة عرب؟ ام انتم تعتبرون انفسكم (أيرانيين.. وموالين لحاكم ايران خامنئي.. وتبايعون النظام الحاكم بطهران نظام ولاية الفقيه الايرانية) لذلك تتكلمون بنظرة ايرانية استعلائيه.. وصلت للادعاء (لولا ايران وسليماني كانت نساء العراق وشيعته العرب باحضان الدواعش) فسحقا لمن يروج ذلك..واعلموا لولا دماء الشيعة العرب وثروات نفط العراق .. وارض التي حصلت فيها المعارك لكانت داعش بنص طهران .. اعلموا ذلك..

فوالله مشروع الحشد الايراني الولاء.. لا يرتبط بالارض العراقية.. ولا بمشروع ينطلق من هموم ومصالح ابناء وشعب وارض وسطوجنوب.. هم مشروع مرتبط بولاية ايران على المنطقة ..وهم يجهرون بذلك.. ولا يخفونها.. فتخيلوا من عارضوا صدام.. ياتي لك ويقول لولا نحن لما سقط صدام؟؟ مو تضحك عليه؟؟ لان انت تعلم القوات الامريكية هو من حررنا.. كذلك اليوم الحشد يدعي انه لولا هم لكانت اعراض العراقيين بيد داعش..(والله لعنة الله على كل من يقول لولا نحن لكانت اعراضكم بيد داعش).. فتحالف دولي امريكي قوات الجيش العراقي والبشمركة..وقوات مكافحة الارهاب.. والقوات الروسية.. كلها قاتلت داعش..ويجي واحد عميل ايراني يقول لك لولا نحن لكانت داعش ببغداد؟؟

وانتبهوا (الحشد خطابه الاعلامي.. يكشف بانه ينظر للعراق وشيعتهم بنظرة استعلاء)..

تخيلوا.. الابن يخرج من بطن امه..(والابن يقول لامه.. لولا انا لكنتي بحضن داعش)؟؟ تقول له الام (تذكر.. انت خرجت من بطني).. فلولا انا لما كنت انت..(والعرض الذي دافعت عنه..هو عرضك..فلا تتفضل على نفسك.. فمن يفعل ذلك جاحد ومأبون).. هذا حال (البطن التي حملت..ونقصد بها.. المكون الشيعي العربي) بالعراق مع (مليشة الحشد).. الذين خابصين وذالينه.. لو مو احنه كان اعراضكم باحضان الدواعش).. ولكم بس اريد اسال (هو انتم من؟؟ ونحن من)؟؟ لولا نحن لما كنتم انتم اصلا؟؟ والعرض الذي تتحدثون عنه هو عرضكم.. فلماذا تتكلمون بلسان ايراني متغطرس.. لولانا نحن الشيعة العرب لكانت الدواعش بنص طهران,,ونساء بلاد فارس باحضان الدواعش..

فلو كان الحشد يشعر بانتماءه للشيعة العرب بالعراق.. لما (ردد .. لولا نحن لكانت اعراضكم بيد الدواعش).. .. فتخيلوا (رجل ينظر لنفسه بالمراة.. ويقول لها ..لولا انا لكان عرضك بحضن داعش)؟؟ الا تقول له مخبل؟؟

المحصلة.. للحشد.. (نحن من دافعنا عن اعراضكم) ولستم انتم..

فبئسا للعرض الذي يدافع عنه مدعي .. فهل سمعت يوما ابن عشيرتك يقول لك.. (لولا نحن لكنت وراء الشمس)؟ الجواب كلا.. بل لا تشعر اصلا بفضل من عشيرتك عليك.. لانكم جزء و احد.. ولكن اليوم نسمع من الحشد الايراني الولاء عراقية التمويل (يدعي لولا هم لكان اعراض العراقيات بيد داعش) نقول لهم.. (كفى اكاذيب).. لولا نحن الشيعة العرب ونفطنا وابناءنا.. لما هزمت داعش.. ولكانت نساء الفرس والايرانيين باحضان الدواعش..ويبعن باسواق النخاسةببغداد وطهران.. اما انتم الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.. فقد قاتلتم لتأمين ممر بري لايران من طهران للمتووسط والدفاع عن مصالح واطماع ايران بالشرق الاوسط والعراق خاصة.. فسحقا لكم..

وردا على اعلام الحشد ونوري المالكي.. الذين يؤججون الكراهية القومية:

– تتهمون الاكراد .. بانهم وراء (اشلال القوة الجوية) بدعوى بقاء (كاكة حمه) قائد عسكريا فيها؟

السؤال.. شيعة ماما طهران بالحكم ..ونوري المالكي..وعادل عبد المهدي.. لـ 16 سنة .. عطلوا الدولة كلها..وعطبوا وسط وجنوب رغم 1000 مليار دولار واكثر..(لماذا لم تهز شعرة من راس هؤلاء الذين يتهجمون على الاكراد عنصريا)؟ فاليكم ما كتبه (علي مارد الاسدي).. (هل تعلمون أن لدينا قوة جوية فاعلة وطائرات مقاتلة حديثة.. لكن لا أحد يتحدث عن دورها في حماية سماء العراق ولا عن سر بقاء أنور حمة أمين في منصبه قائدا للقوة الجوية منذ عام ٢٠٠٨ وإلى اليوم!)؟؟ سؤالنا ايضا (القائد العام للقوات المسلحة .. اليس محسوب شيعيا سواء بزمن المالكي او عادل عبدالمهدي)؟؟ فالعلة اين ان كان اتهاماتكم للاكراد صحيحة اصلا؟

– يروجون (بان خير عقوبة لاسرائيل، منع تصدير النفط من شمال العراق)؟؟ ويقصدون كوردستان.. بقولهم .. (من دون إطلاق رصاصة واحدة سيكون أقوى رد على الاستفزازات الاسرائيلية هو بقطع نفط إقليم شمال العراق عنها.. فمن سيفعلها؟)؟؟ جوابنا/ فرضا هناك نفط يصدر من كوردستان لاسرائيل.. وفرضا قطعنا هذا النفط عن اسرائيل (وماذابعد؟) ستقوم اسرائيل باستيراد النفط من مصادر اخرى.. فلم تنتهي الدنيا اليس كذلك؟؟ ام ان هذا الاعلام هدفه تسخير الازمات ضد الاكراد ..عنصريا.. لابعاد الانظار عن فشل شيعة ماما طهران وعمالتهم..

– اتباع ايران ونوري المالكي .. منزعجين من انتقادات (الصدريين) التي وجهت للمالكي بعد تهديده امريكا واسرائيل بخصوص قصف معسكرات الحشد الايرانية الولاء؟ بدعوى ان التيار الصدري نفسه قبل فترة.. هدد دولة خليجية بالمنطقة وتسبب بازمة دوبلوماسية .. السؤال (المالكي طوال حكمه كان ازمات مع دول الخليج والعالم) وتبخر جيشه بالموصل وسلم ثلث العراق لداعش وبدد 1000 مليار دولار… فسؤالنا..بماذا سوف يرد المالكي على اسرائيل؟؟باوراق الكنينس مثلا؟؟

– يتسائل الموالين لايران اين الحكومة العراقية من اجتماع حصل بين السعودية والامارات واسرائيل باربيل؟؟ حول شمال سوريا؟؟ وقسد؟؟ (السؤال ماذا يريد هؤلاء مثلا.. ان يتخذ العراق من مواقف ؟؟ يجتاح عسكريا كوردستان ؟؟ ان يضرب اربيل بالصواريخ؟؟)؟؟ حتى يغطون على كفخات اسرائيل على معسكراتهم؟؟ ثم ان هذه الحكومة اصلا مشكلة من اتباع ايران (فتح والبناء).. اليس كذلك؟؟

– يربط اعلام الحشد الايراني الولاء المشبوه.. (استهداف سيارات تابعة للحشد بالقائم..وبين الضباط محمود الفلاحي .. التي وجه الحشد اتهامات له بالتخابر مع جهات اجنبية)؟؟ فعجيب وماذا عن استهداف معسكرات الحشد الايرانية في ديالى وبلد وصلاح الدين؟؟ ثم ان الاتهامات ضد الفلاحي لم تثبت .. وهي مجرد اتهامات خاوية.. ثم ان قبول مليشة الحشد ان يكونون اجندات تابعة لايران لجر الحروب لداخل العراق لمصالح يران القومية العليا..هي السبب الحقيقي لجر الصراع لداخل العراق نيابة عن ايران.. ثم نسال (ضرب معسكرات الاحتلال الايراني بسوريا ومعسكرات مليشيات تابعة لايران بسوريا ايضا).. هل ايضا سوف تتهمون ضباط الجيش السوري بالتواطئ مثلا مع اسرائيل؟؟ ونقصد حلفائكم.. وماذا عن منظومة صواريخ اس اس 400 الروسية بسوريا؟؟ لماذا لم تسقط لكم (طائرات اسرائيل التي تستهدفكم)؟؟

– يحاول الحشد تهريب عدم مشروعيته الى (زج اسم البشمركة).. نؤكد .. بان الحشد .. خونة.. (البمشركة قوة تنتمي لارضها كوردستان وطنية..)… فنعم الحشد عميل.. والبشمركة ليس كذلك.. (البشمركة لم ترفع اعلام دولة اجنبية باستعراضتها.. ولم تعلن ولاءها لزعيم دولةجنبية.. ولم تجهر بولاءها لنظام حكم اجنبي) في حين الحشد يعلن ولاءه لزعيم دولة اجنبية الخامئني حاكم ايران..ومبايعتهم لنظام حكم اجنبي نظام ولاية الفقيه الحاكم بطهران.. واستعدادهم للحرب ضد العراق لصالح ايران في حال اي حرب بينهما.. وجرهم اليوم للصراع الاقليمي لداخل العراق نيابة عن ايران لتأمين الداخل الايراني من الحروب.. من العميل بعد كل ذلك؟

– ثم عن رواتب كوردستان.. نسال.. اليس (مليشة الحشد كثير منها بالعمل السياسي واصدقاء مسعود البرزاني كهادي العامري ) فلا تنسون ذلك؟ ولن تحل مشكلة مظلومية الشيعة العرب بالعراق الا بتاسيس اقليم وسطوجنوب.. وهو الحل حتى نحمي انفسنا وثرواتنا..

– يبرر الحشد (خيانته) بالفتوى.. او الخيانة العقائدية.. نقول .. العراقيين يريدون ان يبنون دولة وليس.. حسينية؟؟ مال فتاوى؟؟ فانتخابات بفتوى.. مشاركة بالانتخابات بفتوى؟ القتال بفتوى؟؟ علاقات مع دول بفتوى؟؟ شلون بالله؟ على قول احدهم؟ فالسؤال انت ذهبت تقاتل داعش من اجل الفتوى؟؟ فلا خير لمن قاتل داعش بسبب فتوى؟؟ فهل عندما ياتي احد يريد ان ينتهك العرض .. تقول له انتظرراح انتظر فتوى؟؟ واذا ما طلعت الفتوى اسلمه عرضه مثلا؟؟

وهنا ننبه:

الظلم دمار.. يمكن ن تعمر بعد ذهاب الظالم.. ولكن الفساد.. هلاك.. فكيف تعمر ما هو هالك؟

فاذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسدوا فيها فحل عليها القول فدمرناها تدميرا

لنتبه (الفساد يجلب الهلاك والدمار معا).. اما الظلم..(ما دام الظلم الا ودمر)؟؟ ولم يقل (وهلك)؟؟

الفاسد اخطر من الظالم..

ومضة:

ادعو للمحكوم ان يحفظه من شر الحاكم.. ولا تدعو للحاكم ان يحفظ عمره على حساب المحكوم

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم