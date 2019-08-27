الدفاع النيابية: لا نملك شيئاً لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن العراق لا يملك شيئاً من الأجهزة والأسلحة كمنظومة رادارات متطورة أو صواريخ مضادة للطائرات الحربية لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية أو غيرها من الضربات التي قد توجه إلى أهداف داخل العراق، لافتة إلى أن الخيار الوحيد المتبقي لدى العراق هو اتباع المجال الدبلوماسي مع المجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نظراً لعدم امتلاكه خيارات أخرى والقدرة العسكرية للرد.

وقال عضو اللجنة فالح العيساوي إن «العراق لا يملك شيئاً من الأجهزة والأسلحة كمنظومة رادارات متطورة أو صواريخ مضادة للطائرات الحربية لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية أو غيرها من الضربات التي قد توجه إلى أهداف داخل العراق»، لافتاً إلى أن «الضربات إن كانت إسرائيليلة فعلاً فإنها سوف تستمر نظراً لكون إسرائيل لا تقوم بهكذا خطوات إلا بعد وجود تفاهمات مع دول متواجدة داخل العراق».

وأوضح العيساوي، أن «الخيار الوحيد المتبقي لدى العراق هو اتباع المجال الدبلوماسي مع المجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نظراً لعدم امتلاكه خيارات أخرى والقدرة العسكرية للرد»، مبيناً بأن «مجلس النواب سوف يخصص جلسته الأولى لمناقشة ملف الضربات الجوية الأخيرة وسوف ندعو الحكومة لحفظ سيادة العراق وهي سوف تسجل كموقف وطني فقط لعدم إمكانية العراق على الرد بالطرق الأخرى».

وكانت الرئاسات العراقية الثلاث قد عقدت، أمس الاثنين، اجتماعاً طارئاً مع قادة مليشيات الحشد الشعبي لبحث قضية استهداف مقرات ومخازن أسلحة تابعة لفصائل ضمن هذه المليشيات.

وقال مصدر حكومي إن “اجتماعاً عُقد بحضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع عدد من قادة الحشد الشعبي، على رأسهم فالح الفياض وهادي العامري وأكرم الكعبي وأبو الاء الولائي وغيرهم».

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الاجتماع جاء من أجل مناقشة وبحث استهداف الطائرات المسيرة لعدد من مقرات ومخازن عتاد فصائل الحشد الشعبي، ولاتخاذ موقف موحد بين الحكومة وقادة الحشد من هذه الاعتداءات».