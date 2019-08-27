حسين باجي الغزي
الاثنين 26-8-2019.
بعد انطلاق الاستبيان الالكتروني والذي نظمتة وكالة عراق نيوزواسعة الانتشار .لاختيار افضل ثلاثة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي بعد مرور سنة على منحها الثقة من قبل البرلمان .
حظيت شخصية الدكتور عبد الامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والآثار بتصويت الجمهور ووصلت للمرحلة نصف النهائية للتصويت كأفضل شخصية وزارية في حكومة عادل عبدالمهدي وفق استفتاء ✔أجرته عبر مواقعها الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية رصينة وتحدد صعود خمس وزراء للتحدي النهائي وفق التدرج التالي :
١- وزير الصناعة والمعادن
٢- وزير الداخلية
٣- وزير الثقافة والسياحة
٤- وزير الاتصالات
٥- وزير الخارجية
وستنطلق منافسات التصويت للمرحلة الأخيرة مساء هذا اليوم ولغاية 30 / 9 / 2019.
أنتهى .
الدكتور الحمداني من ضمن ستة وزراء هم الأفضل بالتشكيلة الوزارية في استفتاء جماهيري.
حسين باجي الغزي