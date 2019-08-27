الدكتور الحمداني من ضمن ستة وزراء هم الأفضل بالتشكيلة الوزارية في استفتاء جماهيري.

حسين باجي الغزي

الاثنين 26-8-2019.

بعد انطلاق الاستبيان الالكتروني والذي نظمتة وكالة عراق نيوزواسعة الانتشار .لاختيار افضل ثلاثة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي بعد مرور سنة على منحها الثقة من قبل البرلمان .

حظيت شخصية الدكتور عبد الامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والآثار بتصويت الجمهور ووصلت للمرحلة نصف النهائية للتصويت كأفضل شخصية وزارية في حكومة عادل عبدالمهدي وفق استفتاء ✔أجرته عبر مواقعها الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية رصينة وتحدد صعود خمس وزراء للتحدي النهائي وفق التدرج التالي :

١- وزير الصناعة والمعادن

٢- وزير الداخلية

٣- وزير الثقافة والسياحة

٤- وزير الاتصالات

٥- وزير الخارجية

وستنطلق منافسات التصويت للمرحلة الأخيرة مساء هذا اليوم ولغاية 30 / 9 / 2019.

أنتهى .