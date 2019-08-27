الرافدين يحدد امرا لمنح قروض 100 مليون للموظفين و50 مليونا للمواطنين

اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين ان منح قروض 100 مليون دينار كحد اعلى للموظفين و 50 مليونا للمواطنين يكون لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان على الشركات الاستثمارية الراغبة بتسويق وحداتها ومجمعاتها السكنية ودعمها وتمويلها زيارة الادارة العامة للمصرف لغرض التنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللازم و تنشيط الاقتصاد الوطني وصولا الى حل أزمة السكن .

ونوه البيان الى ان المصرف سيحدد اسماء اخرى للمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات لغرض اطلاع المواطن على الشقق السكنية وفي ضوء ذلك يتم منحه القروض لشراء تلك الوحدات.