العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار ايرادات مالية من بيع النفط في شهر

اعلنت وزارة النفط يوم الاثنين عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ان كمية الصادرات بلغت من النفط الخام (110) مليوناً و(548) الفا و(767) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(692 ) مليونا و (158) الف.

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60،536) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.