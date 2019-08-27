سقوط الطائرتين في بيروت.. جنرال إسرائيلي يكشف “مؤامرة إيرانية”

الشكوك أثيرت بعدما نشر مسؤولون لبنانيون صورا لبقايا الطائرات المسيرة عبر تويتر، والتي يظهر من أجزائها أنها طائرات مدنية بمدى طيران محدود للغاية، لا يدفع الجيش الإسرائيلي لاستخدامها عسكريا.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأحد أن الطائرتين اللتين سقطتا ليل الأحد في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت هما طائرتا استطلاع إسرائيليتان.

سر الطائرتين المسيرتين وارتباك نصر الله.. هل تتبعان لحزب الله؟

ولم تعلق إسرائيل على ادعاءات حزب الله أو الجيش اللبناني، حول تبعية الطائراتين المسيرتين للجيش الإسرائيلي.

عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق، ألمح في سلسلة تغريدات نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل الناطقة بالإنكليزية إلى أن الطائرات التي سقطت في بيروت هي “مؤامرة” من جانب طهران، كانت إيران تنوي إرسالها لضرب إسرائيل.

تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قال إن اللقطات التي انتشرت للطائرة المسيرة التي سقطت في بيروت تشير إلى أنها إيرانية الصنع.

وأضاف التقرير أن اللقطات تظهر نفس نوع الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون باليمن في ضرب المؤسسات النفطية جنوب السعودية.

يذكر أن الكاتب الصحفي اللبناني طوني أبي نجم، ألمح في حديث لـ”موقع الحرة” إلى احتمال صحة هذه التوقعات وأن تكون الطائرتان تابعتان لحزب الله، خاصة بعد تصريح جان عزيز، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وكان عزيز قد لفت في تغريدة إلى أن هناك طائرات كانت تحلق في سماء مناطق بيروت على مرأى ومسمع الجميع، في ظل تبادل البعض الاتهامات بأنها محلية الصنع، متسائلا عن سبب سقوطها فوق الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي.

من أسبوعين بالتمام، وطيارات الدرون عم تحلق بشكل مسموع ومرئي، بسما بعبدا وعاليه والشوف…

ما تواجهت ولا بحتى بيان رسمي…

لدرجة إنو صارت موضع اتهامات، على خلفية مزاعم إنها أهلية بمحلية…

بس لما سبحت هيدي الطيارات بسما #الضاحية_الجنوبية… سقطت

سبحان الله… أو حزبو!!!

الإعلامي اللبناني نديم قطيش قال إنه تحدث مع خبير في طائرات الدرونز والذي أخبره أن الدرونز تابعة لحزب الله على الأرجح، وقد جرى اختراقها إلكترونيا من قبل إسرائيل وإعادة برمجتها لضرب أهداف تابعة لحزب الله.

بحسب خبير درونز تحدثت اليه منذ قليل، يبدو ان الدرونز ليست اسرائيلية، إنما لحزب الله وكانت في مهمة تدريب او اختبار وجرى اختراقها من قبل اسرائيل وإعادة برمجتها والسيطرة على مسارها لتضرب الأهداف التي ضربتها. هجوم اسرائيلي بطائرات غير اسرائيلية

وتوقع قطيش في تغريدة منفصلة أن تكون التكنولوجيا الإسرائيلية في السيطرة على الدرونز من تطوير شركة “فانتوم تكنولوجيز” الإسرائيلية، للصناعات العسكرية، والتي تخصصت في مجال تطوير واستحداث تقنيات التشويش المعقدة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد اتهم إسرائيل بالاعتداء على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، الذي بموجبه توقفت حرب تموز 2006.