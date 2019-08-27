كوردستان: وجهة نظر برلماننا يجب ان تكون حاضرة بالقوانين الصادرة من مجلس النواب

عقد اليوم الاثنين اجتماع موسع للهيئات الرئاسية للجان البرلمانية باشراف الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان بحضور ريواز فائق رئيس البرلمان وهيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى قهوجي سكرتيرة البرلمان.

وفي بداية الاجتماع شكرت رئيس برلمان كوردستان في كلمة لها اللجان البرلمانية على ما قدموه خلال الفترة الماضية من اعمال وما يقدمونه خلال المرحلة الحالية من اعداد للفصل التشريعي الثاني وتحضير مشاريع القوانين للفصل الجديد، وتحدثت عن الاجتماع الأخير للهيئة الرئاسية للبرلمان مع رئاسة مجلس الوزراء لتهيئة الأرضية المناسبة لمنح البرنامج الحكومي للحقيبة الوزارية التاسعة الاطار القانوني ومراقبة ومتابعة اللجان البرلمانية للاداء الحكومي وفق النظام الداخلي للبرلمان،

وفي جانب اخر من الاجتماع تطرق هورامي الى عدد من النقاط المهمة منها، تقييم أداء اللجان البرلمانية خلال الشهور الثلاثة الماضية بحسب محاضر الاجتماعات وبرامج واعمال اجتماعات اللجان للفصل التشريعي القادم، ووضع برامج عمل اللجان للفصل التشريعي الثاني للبرلمان والاهتمام والعمل على مشاريع القوانين الحكومية، الى جانب إعادة تنظيم اجتماعات اللجان بحضور جميع أعضاء اللجنة او غالبيتهم وطريقة توجيه الكتب الرسمية لاستدعاء الوزراء او أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارات، والتعاون المستمر بين اللجان البرلمانية الدائمة في البرلمان مع الكتل البرلمانية الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لمتابعة ومراقبة القوانين التي تصدر من مجلس النواب العراقي بخصوص إقليم كوردستان، والتي من المفترض ان تؤخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر برلمان كوردستان حولها حتى تكون على مستوى مصالح شعب كوردستان.

من جهتهم اكدت الهيئات الرئاسية للجان البرلمانية متابعة أعمالهم بالشكل المناسب، كما وتم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والاراء حول توسع اعمال وبرامج اللجان البرلمانية الدائمية فيما تخص تقديم مشاريع القوانين والتقارير حولها والزيارات الميدانية للجان البرلمانية وإجراءات المراقبة والمتابعة وتوجيه الدعوات لاستدعاء الجهات المسؤولة في مؤسسات حكومة الإقليم وفقا للنظام الداخلي للبرلمان.