لبنان وسوريا والعراق واليمن وافغانستان لن يتعافون بظل وجود الوهابية المتخلفة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تعرض أي بلد عربي او اسلامي او اي بلد بالعالم لانتهاك سيادته وتعرض شعبه للقصف من أي دولة يجب ان تدان الدولة المعتدية ومهما كانت الاسباب والمسببات، لبنان انتهكت سيادته وتعرض لقصف من دولة محتلة لارض وشعب ليس شعبها، بكل الاحوال ان كنا عرب علينا نرفض تعرض دولة عربية للاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني وعلينا بالقليل ندين ذلك ونطالب بحل عادل للجميع، واذا نتنياهو يشن هجومات على بيروت ودمشق ومدن عراقية ايضا علينا ان ندين الاعتدائات الصهيونية اولا ولانقبل في أي تبرير، بل الكتاب والصحفيين الاسرائيليين رفضوا تصرفات نتنياهو واعتدائه وانتهاكه للسيادة اللبنانية والسورية والعراقية، طالعنا مستكتب عنصري بائس متحجر مذهبيا بمقال يبرر استهداف الطيران الصهيوني للبنان وسوريا والعراق، يقول هذا المنبطح المستكتب والذي ينتمي لدولة ترمب نفسه يحتقرهم ويصفهم بالبقرة الحلوب،

يقول هذا التافه

لبنان لن يتعافى

اعلاميّ ومثقّف …..، رئيس التحرير السابق لصحيفة ………..” والمدير العام السابق لقناة “العب……..”

يقول هذا المستكتب

بعثت طائرتا «الدرونز» الإسرائيليتان الهواجس القديمة، هل يعود لبنان إلى الحرب؟

هههههههههههه الدفاع عن الاوطان حق مشروع كفلته الاديان والقيم الانسانية والاعراف الدولية، يقول هذا المستكتب

ثم صبَّ خطاب حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله»، الزيت على الأزمة، مبشراً إسرائيل بأنه سيحاربهم من داخل لبنان

ههههه نفسهم المنصفين الاسرائيليين يحترمون نصرالله لشجاعته واليوم ترمب بعظمة لسانه قال الشعب الايراني شعب عظيم وقيادته محترمين وارغب بالتفاوض معهم،

هناك حقيقة وجود قوة مسلحة في لبنان ساهم في سيادة لبنان على حدوده في مياه البحر الابيض المتوسط وحفظ حقول الغاز اللبنانية من ان يستولي عليها نتنياهو،

«حزب الله» ورغم كثرة اعدائه من الذين يقاتلون بالنيابة بفضل المال الخليجي لكن قوة حزب الله حمت حدود لبنان الاقليمية وخاصة سيادة لبنان على ثرواته الغازية في مياه البحر الابيض مقابل سواحل لبنان،

لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تحملت تبعات الصراعات العربية العربية بالساحة اللبنانية، الحرب الاهلية اللبنانية كانت حرب عربية عربية بالارض اللبنانية، عندنا دول عربية تمتلك البترول جزء مهم وحيوي لحروب امريكا الباردة والساخنة وبالذات ابقار الخليج الحلوبة،

رغم قوة حزب الله بقى الرئيس مسيحي ماروني ورئيس الحكومه سني والبرلمان شيعي، لبنان يحكمه دستور، بقاء لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، والسبب تصفية الوجود الفلسطيني من الارض اللبنانية واحتلال اسرائيل لاراضي الجنوب قبل التحرير وبقاء بعض النقاط تحت السيطرة الصهيونية واذا ينسحب نتنياهو من تلك النقاط اللبنانية عندها ينتهي المبرر للصراع اللبناني الصهيوني ولربما يتم توقيع اتفاق سلام،

حادثة الضاحية بين «حزب الله» وإسرائيل نتيجة طائرات «الدرونز» الإسرائيلية، جولة أخرى في حرب طويلة. ولن تتوقف المعارك حتى لو وقع سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا اذا انسحبت اسرائيل من النقاط اللبنانية المحتلة وتوقع الدولة اللبنانية على اتفاق سلام مع اسرائيل وينتهي الصراع مابين البلدين، شعب لبنان يحب الحياة اكثر بكثير من شعوب الجزيرة العربية الذين يعيشون حياة البداوة، لبنان شعب متحضر والمتحضر يحب الحياة والاعمار والبناء،

.نعم لولا مقاتلي الحزب لاستولى «داعش» والتكفيريون على لبنان، ولبيعت نسوة المكون المسيحي والدورزي والشيعي،

حزب الله حزب لبناني ركيزة أمن لبنان واستقلاله ويعمل ضمن الدستور اللبناني، سبب المشاكل والارهاب بالمنطقة والعالم فتاوي التكفير الوهابية التي استباحت شعوب العالم العربي والاسلامي مثل العراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس والجزائر واليمن وافغانستان وباكستان وكشمير ونيجريا والنيجر وكل العمليات الارهابية التي تقع بالعالم هي من تنفيذ وهابية ابقار الخليج، اقول لهذا المنبطح المستكتب اخرس ايها الإمعة الشعوب الحية ترفض انتهاك سيادتها، انت مستكتب فاقد للقيم والاخلاق ولو انت كنت عربي حقا لرفضت انتهاك سيادة لبنان وسوريا والعراق، واعلم التاريخ يلعنكم ولم يرحمكم، بسبب وهابيتكم ازهقت ملايين الانفس بكل اصقاع الكرة الارضية، امسحوا فتاوي التكفير ازيلوا فتاوي الكراهية والتكفير وبعدها تكلموا عن الانسانية والعدالة

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.