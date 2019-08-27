ما هي الضمانة لعدم اختلاس هذه المبالغ الطائلة مجددا ؟

بقلم مهدي قاسم

أطلق وزير المالية عشرات مليارات من دنانير لكل من حافظتي

الموصل و صلاح الدين *حيث قسم منها سيذهب لأغراض ” تنمية الأقاليم و تخفيف الفقر ) وفق ما جاء في تقرير وزارة المالية *، طبعا وهو أمر حسن ومدعاة سرور و ارتياح بالفعل من ناحية تخفيف الفقر عن كاهل الفقراء وكذلك القيام بأعمال تعمير و مشاريع تنمية و تقديم خدمات و

توفير فرص عمل للعاطلين ، لو كان الأمر سيصبح هكذا حقا …لو تم التأكيد على أن هذه المبالغ الطائلة ستُوظف فعلا لهذه الغاية و الهدف الساميين ، ولكن بما أن الشارع العراقي أصبح على دراية واطلاع على عمليات النهب و السرقة أو الاختلاس و التلاعب بالمال العام على مدار

السنوات القادمة ( و أكبر دليل على قولنا هذا هو اختفاء عشرات مليارات في الموصل تحت قيادة محافظ مؤقت سابق نوفل العاكوب في وقت قصير ، وهو الذي لم يستمر في منصبه سوى بضعة أشهر فقط !! حيث أُطيح به بسبب جشعه و استعجاله في الإثراء السريع )، و لكي لا تتكرر حالات الفساد

ذاتها في هذه المرة أيضا ، فيجب وضع آليات مراقبة ومتابعة دقيقتين و صارمتين لمعرفة طريقة و أسلوب صرف هذه المبالغ ، و لأية جهة معنية و كيف و لأجل ماذا ؟ ، وكذلك الحرص و الإصرار على عدم صرف أي مبلغ ما ، قبل التحقق الفعلي من عملية إنجاز مشروع تنمية ما إنجازا كاملا

و ضمن المواصفات و الشروط المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين ، أما صرف كل هذه المبالغ الهائلة بدون تعقب أثرها و معرفة الأهداف المراد من أجل تحقيقها ، و كذلك المصير الذي ينتهى إليه ( وهو ــ عادة ــ مصير مكتوب مسبقا !! و القاضي بالذهاب إلى جيوب مسؤولين

و ساسة متنفذين لتستقر من هناك عند أرصدتهم و حساباتهم البنكية في الخارج ) ، من خلال شركات و مقاولات وهمية أو شكلية أُسست لهذه الغاية و الهدف حصريا ، حيث سيُكشف الأمر بعد فوات الآوان ، بعدما يكون هذا المسؤول أو السياسي المتنفذ الفاسد قد غادر العراق إلى وطنه

” الثاني” الذي سيُرفض ــ فيما بعد ــ تسليمه للسلطات العراقية في حالة المطالبة القضائية به ..

من هناك تأتي ضرورة وضع آليات مراقبة شديدة جدا و بأسلوب

بيروقراطي صارم مع تدقيق مستمر ومتواصل لحين إرساء المبلغ المخصص عند الهدف المنشود فعلا ، ، بحيث يجب أن تُمنع أو تعرقل عملية السرقة و الاختلاس للمال العام أو التلاعب به لغرض النهب و الفرهدة .

بطبيعة الحال نحن نعلم بأن ما قلناه ــ أعلاه ـ قد يُصلح

أن يؤخذ بنظر الاعتبار و الأهمية في أنظمة حكم نزيهة ولو بحدها الأدنى ــ ، أما في العراق ، حيث ثمة حكم طائفي هجين وفاسد شنيع ، فلا يعدوأن يكون ما قلناه ــ أعلاه ــ مجرد صرخة غير ضائعة في البرية .

و مثلما أشرنا في مقالات سابقة لنا إلى أن الشارع العراقي

لم يُعد يستغرب من كثرة وجود فاسدين بآلاف مؤلفة كجيوش جرارة وعرارة !!، إنما من وجود ساسة ومسؤولين نزيهين و شرفاء على قلتهم القليلة جدا والذين لم تتلوث أيديهم بوحل الفساد و المال السحت الحرام .

و ضمن هذا السياق أيضا قرأنا مقالة في الأيام الماضية ،

تتناول مهازلة الفساد في مجلس بلدية النجف حيث جرت عمليات منح عطايا و ” مكرمات ” بين أعضاء البلدية بعشرات ملايين دنانير فضلا عن تقديم هبات نقدية إضافية لشراء سيارات غالية الثمن لأنفسهم من ميزانية البلدية ذاتها في أكبر عملية نهب و فرهدة تجري امتدادا لما هو سائد

في محافظات أخرى من مظاهر فساد شبه علنية و مشرعنة ..

هامش ذات صلة :

*(المليارات..

وزير المالية العراقي يعلن حجم المبالغ المصروفة لنينوى وصلاح الدين ـــ نقلا عن صحيفة صوت العراق) .