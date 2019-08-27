مجلس كربلاء يكشف تفاصيل قراره بمنع الطيران في سماء المحافظة ويوضح أسبابه

كشف أمين سر مجلس محافظة كربلاء حسين العبودي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب قرار المجلس منع الطيران في سماء المحافظة، ومدة سريانه.

وقال العبودي إن “قرار منع تحليق الطائرات فوق سماء كربلاء يخص المسيرة منها فقط ويمتد لفترة تطبيق خطة زيارة عاشوراء”، مبينا أن القرار جاء “بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وتحسبا لأي خرق أمني”.

وأضاف أمين سر مجلس كربلاء، أن “قيادة عمليات الفرات الأوسط وحدها المخولة بالسماح للطائرات المسيرة بالتحليق في المحافظة”.

وكان مجلس محافظة كربلاء قد قرر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، منع تحليق الطيران “الصديق أو العدو” فوق سماء المحافظة، فيما طلب من قيادة عمليات الفرات الأوسط إسقاط أية طائرة مخالفة.

وكانت طائرات مسيرة قال الحشد الشعبي إنها إسرائيلية قد استهدفت، مؤخرا، مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد في مناطق مختلفة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، قبل أن تبلغ سلسلة الاستهداف هذه ذروتها، قبل يومين، حينما استهدفت طائرة أخرى، عجلة يستقلها قائد ميداني في الحشد في القائم بمحافظة الانبار ما اسفر عن مقتله وإصابة مقاتل آخر كان برفقته.

وعقدت الرئاسات الثلاث، يوم امس، اكثر من اجتماع مع قيادات في الحشد وقيادات سياسية، تمخض عنها الاتفاق على دعم الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات لـ”ردع المعتدين على أمن وسيادة العراق” عبر الطرق الدبلوماسية، وسط تحذيرات من إمكانية تعرض المراقد الدينية لاستهداف مماثل.

ويتهم الحشد الشعبي وقيادات فيه صراحةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف تلك الهجمات، في مقابل نفي أميركي، وتأكيد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض أن هذه الاتهامات، التي وجهها نائبه أبو مهدي المهندس لواشنطن وتل ابيب “لاتمثل الموقف الرسمي للحشد”.