نقابة الصحفيين العراقيين تدين بشدة العدوان السافر على مواقع الحشد وتطالب الحكومة بموقف حازم وتوفير منظومة دفاع جوي فاعلة

نتيجة للاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها مواقع الحشد الشعبي التي نفذتها طائرات مسيرة سواء أكانت من قبل الكيان الصهيوني أو غيره , فأن نقابة الصحفيين العراقيين تعلن ان تلك الاعتداءات تعد خرقاً فاضحاً لسيادة العراق وحرباً على الشعب العراقي ومصالحه الحيوية كونها تعرض أمن العراق للخطر واعتداء صارخ على قوات الحشد التي قدمت التضحيات الجسام من أجل تحرير المدن والأراضي العراقية من دنس العصابات الإرهابية.

ان نقابة الصحفيين العراقيين تطالب الحكومة باتخاذ موقف حازم والعمل على توفير منظومة دفاع جوي فاعلة للتصدي لأي عدوان جديد كما وتدعو الحكومة ومن أعلى مستوياتها برفع شكوى إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة والقضاء الدولي للحد من تلك الانتهاكات الصارخة ومنع تكرار هذا العدوان الذي يمثل انتهاكاً للمواثيق والاتفاقات الدولية …

كما وتدعو النقابة إلى حشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية والقانونية للحصول على إدانة دولية لتلك الاعتداءات غير المبررة ومنع تكرارها.

نقابة الصحفيين العراقيين

27/8/2019