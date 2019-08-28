احراج (المهندس والخزعلي)..بعد (موقف نصر الله وايران) اللامبالي من (ضرب معسكرات الحشد)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحرج الذي ينتج عنه (الانزعاج الشديد)….. نتيجة مواقف تكشف (عدم مصداقية مدعيها) لينفضح امام المقربين له.. والابعدين.. هذا ما يواجهه (ابو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي وقيادات هيئة الحشد الاخرى) امام (فصائل الحشد الشعبي ومؤيديهم داخل العراق).. فانت تقول لهم لسنوات (ان محور المقاومة والممانعة من طهران للمتوسط .. مرورا بالعراق وسوريا كتلة واحده).. وانه (محور واحد مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)..

ويدعون ايضا بان (استهداف اي فصيل من محور المقاومة اينما كان بالعراق او سوريا او لبنان او ايران).. سيؤدي بان تسارع الفصائل الاخرى بالثار والرد الحاسم على مهاجميها؟ مثلما سارعت فصائل الحشد الموالية لايران لسوريا وقتالها لجانب نظام بشار الاسد حليف ايران.. وعندما جد الجد واستهدفت معسكرات مليشة الحشد (الايرانية الولاء تحديدا).. بالعراق.. ولعدة مرات .. لم نجد اي رد فعل من حسن نصر الله زعيم مليشة حزب الله.. ولم نرى رد من ايران .. ضد (اسرائيل) .. بل حصل العكس:

1. استخفاف (حسن نصر الله) بالحشد بالعراق .. حيث صرح نصر الله … بعد ازمة طائرات الدرون بسماء الضاحية الجنوبية ببيروت حيث معقل حزب الله لبنان الموالي لايران.. حيث قال نصر الله: (لن نسمح في لبنان بمسار مماثل لما يحصل في العراق).. ويقصد (ضربات اسرائيل على معسكرات الحشد) حيث قال (كيف يتعاطى معه العراقيين هذا شأنهم، لكن بالنسبة لنا في لبنان، نحن لا نسمح بمسار من هذا النوع).. فنسال (ماذا لو كانت اسرائيل ضربت الاراضي الايرانية.. هل سيكون موقف حسن نصر الله نفس موقفه من ضرب معسكرات الحشد بالعراق)؟؟ الجواب يعلمه الجميع.. سوف (يعلن نصر الله حرب شاملة على اسرائيل لخاطر عيون اسياده في ايران)..

علما (اسرائيل عبر طائرات الدرون.. استهدفت وحدة العمليات التكنولوجية لاعداد الطائرات المسيرة التابع لحزب الله والمصادف موقعه بالقرب من مقر العلاقات الاعلامية، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت)… والاخطر بان هذه الطائرات نوعها يتم التحكم بها عن قرب اي من داخل العاصمة بيروت.. مما يؤكد اختراق حزب الله من قبل عملاء اسرائيل.. وانه ليس تنظيم لا يخترق.. وموقف حسن نصر الله (كشف استخفافه بالدولة.. وانه هدد بالرد بدون اي اعتبار لوجود حكومة ونظام سياسي بلبنان)..

2. اما عن موقف ايران البارد.. كان كالصاعقة على (الحشد).. باتجاهين:

– فرد فعلها (مجرد ادانه) من المتحدث باسم الحكومة الايرانية.. (ربيعي).. ولا كانه (ايران تدعي انها رب المقاومة ومحورها.. وان المليشيات بالمنطقة تجهر بولاءها لايران)؟؟ فاين (رب المليشيات من ما يجري من قصفها من قبل اسرائيل)؟؟ واضاف (المتحدث الايراني).. بان ايران (تدعم ما اسمته حق العراق وسوريا وحزب الله في الرد على الهجوم الاسرائيلي)؟؟ بمعنى ايران لن ترد نيابة عنهم؟؟ وتريد من دول اخرى تحارب بالنيابة عن ايران (العراق وسوريا)؟؟ فهل رايتم غطرسة اكثر بشاعة من الغطرسة الايرانية على الشعب العربي الشيعي بالمنطقة.. فلماذا مليشيات الحشد تهدد بسحب الصراع لداخل العراق اذا ما دخلت ايران اي حرب مع اسرائيل او امريكا؟؟

– والاخطر.. موقف ايران .. كان اكثر استخفاف من موقف حسن نصر الله.. فاضافة بان ايران لم تضرب ولو صاروخ واحد من اراضيها على اسرائيل.. من اصل 100 الف صاروخ تدعي ايران امتلاكها.. تزامنا مع ضرب اسرائيل لمعسكرات الحشد.. المخزن بها صواريخ ايرانية.. كشف (مانويل ماكرون) الرئيس الفرنسي.. عن ما جرى من لقائه مع وزير خارجية ايران ظريف.. و كيف حاول ماكرون ادخال ظريف.. على الرئيس الامريكي بمؤتمر بباريس.. والذي يعكس استعداد ايران للقاء ترامب.. ورفض ترامب لهذا اللقاء .. يكشف ان كل هم ايران هو رفع العقوبات عليها، والتقارب مع الرئيس الامريكي ترامب.. وخاصة ما صرح به (ترامب.. عن احتمال لقاءه مع روحاني.. عندما تتوفر الظروف المناسبة).. بان اخر ما تفكر فيه ايران هو مليشياتها (عملاءها) بالعراق وسوريا ولبنان.. وانهم مجرد ادوات ايرانية.. كاوراق القمار تصفي فيها حساباتها الدولية والاقليمية لمصالح ايران القومية العليا..

3. النظام السوري بدمشق..: لم يبالي النظام السوري بهذه الهجمات على الحشد بالعراق.. ولم يضرب ولو طلقة من مسدس تجاه اسرائيل بالجولان.. ثائرا لهجمات اسرائيل على معسكرات الحشد بالعراق.. ولم يرد جميل هذه المليشيات (القشامر) الذي ارسلوا عشرات الاف من مقاتليهم لسوريا لدعم بشار الاسد وخسروا الاف مؤلفة من القتلى والجرحى والمعوقين والمفقودين.. لخاطر اكذوبة محور المقاومة والممانعة وايران وخامنئي.. ليكون رد جميلهم العلقم السوري.. وكلنا نتذكر بان بشار الاسد .. لم يشكر مليشة الحشد .. بخطابه في حين ذكر ايران وحزب الله فقط؟؟ استخفافا منه بعملاء ايران بمليشيات الحشد الايرانية الولاء.

والعبرة بالخواتيم.. يا الحشد الايراني الولاء.. واحذروا (التشابه بين الحشد .. وصدام)..

فصدام والبعث كان لديهم انجازات بالسبعينات من بناء واعمار ونهوض اقتصادي.. ولكن العبرة بالخواتيم.. سلم صدام العراق (كاع).. وادخله بحروب لا ناقه له فيها ولا جمل.. وزجه من حرب لحرب.. كذلك الحشد.. يدعي انجازاته (بهزيمة داعش).. وماذا بعد؟؟ يزج العراق بصراع اقليمي مع اسرائيل ودول خليجية اقليمية.. لمصالح ايران القومية العليا.. لتجنيب الداخل الايراني الحروب بنقلها للعراق.. كورقة ضغط ايرانية على المجتمع الدولي.. والعراقيين مجرد اوراق قمار تحرق لصالح الايرانيين بكل خسة من عملاء ايران وغطرسة ايرانية..

بالمحصلة.. ايران وحزب الله وسوريا.. تركوا الحشد (مكبل الايدي)..

(فامكانية الرد من قبل الحشد ومليشياته.. ضد اسرائيل.. غير متاحة.. فقواعد الاشباك بين الحشد واسرائيل غير موجودة.. فحدود اسرائيل مع لبنان وسوريا وليس مع العراق).. ثانيا (عدم وجود غطاء جوي للحشد.. ) فخلال المعارك مع داعش كان الغطاء الجوي للتحالف الامريكي والجيش العراقي.. وحكومة بغداد موقفها الرسمي مع الرئاسات الثلاث.. رفض جر الصراع للعراق، ورفض سياسة المحاور.. و(امريكا غير ملزمة بحماية معسكرات مليشيات توالي ايران، وتهدد باستهداف القوات الامريكية نيابة عن مصالح ايران القومية العليا).. (فامريكا ملزمة بحماية مؤسسات الدولة العراقية.. وليس معسكرات متقدمة لايران بالعراق باسم الحشد)..

ليطرح سؤال (لماذا الحشد وحزب الله) .. (لا يضربون السفارة الروسية) لانها لم تسقط الاسرائلية؟

فتهديدات مليشة الحشد باستهداف السفارة الامريكية بالعراق كرد من هجمات اسرائيل.. يثير تساؤلات.. (ما دخل امريكا.. ) .. فاسرائيل تضرب بسوريا التي يهيمن عليها الروس ومنظومة صواريخهم اس اس 400.. الروسية.. (فلماذا لا تضربون السفارات الروسية بدمشق وبغداد وبيروت وطهران؟؟ انتقاما لضرب اسرائيل للمليشيات الايرانية بسوريا ولبنان) والطائرات الاسرائلية احد خطوط طيرانها عبر سوريا الاسد .. وسوريا تحت منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الروسية؟ والرئيس الروسي بوتين صرح (بان امن روسيا من امن اسرائيل)؟

وبنفس السياق (لمقتدى الصدر).. متى تصحى من غفلتك.. و(تعلم حجمك).. :

فنسال مقتدى الصدر.. بخصوصه بيانه حول هجمات اسرائيل.. (انت صاحي)؟؟ .. تقول ان اسرائيل لن تزج نفسها ؟؟ هل تعلم اسرائيل تعترف بانها ضربت معسكرات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. وانت تقول : (“الصهاينة يعلمون أن نهايتهم من العراق ومعه فلن يزجوا انفسهم بهذه اللعبة التي هي أكبر منهم”.).. كيف هي اكبر منهم؟؟ لماذا تمد رجليك يا مقتدى الصدر اطول من غطاك.. اسرائيل هزمت عدة دول بحروب عبر تاريخها.. واليوم تقصف عدة دول بمرة واحده.. وايران رب محور المقاومة والممانعة القذرة.. (ولا كأنه :انه اسرائيل تضرب مخالبها بالعراق وسوريا ولبنان).. لانها اصلا تعتبرهم اوراق قمار تحرقهم بصراعاتها وتستخدمهم كاوراق ضغط لا اكثر ولا اقل..

ونحذر بان (شعوب العراق ولبنان وسوريا) .. (تنتظر يوم خلاصها من مليشيات محور ايران)

فما صرح به مسؤول ايراني بان (شعوب المنطقة لن تصبر كثيرا على هجمات اسرائيل).. نقول .. عن اي شعوب تقصد، وهل يشمل ذلك الايرانيين مثلا؟:

1. (اللبنانيين .. المسيحيين والسنة والدروز.. ) يفرض عليهم حسن نصر الله صراعات هم لا نافقة لهم فيها ولا جمل.. وتدمر لبنان ولا تهز شعرة من راس اسرائيل..

هذه الشعوب رافضة لحزب الله الموالي لايران اصلا.. وحتى داخل الاكثرية الشيعية العربية بلبنان الواقع تحت هيمنة جلاوزة حزب الله .. يتمنون الخلاص من حسن نصر الله وحزبه وايران..

2. السوريين:الشعب السوري مشرد بالملاييين..و حرب طاحنة ضد النظام السوري.. والجيش التركي شمال سوريا.. (فعن اي شعب سوري بدأ صبره ينفذ؟؟) الشعب السوري نفذ صبرة على ايران والنظام السوري منذ سنوات ولحد اليوم..

3. العراقيين: الاكراد لا تعنيهم الصراع المشبوه بين مليشة الحشد الايرانية الولاء.. وبين اسرائيل .. لانه تعلم انها حرب بالوكالة عن ايران.. ولا يريدون خوضها

السنة العرب.. شعب نازح بالملايين .. وملعون سلفة سلفاه من وراء ايران.. وعملاءها

الشيعة العرب بوسط و جنوب.. يقتلهم البطالة وسوء الخدمات ويتظاهر الشباب والخريجيين من اجل فرصة عمل.. وغضب من انهيار الخدمات والفساد المالي والاداري.. والتفكك الاسري.. والغضب من ايران توج بحرق القنصلية الايرانية ومقار الاحزاب والمليشات الموالية لايران.. والرفض الشعبي لجر العراق لصراعات بالنيابة عن ايران عبر ادواتها الحشد الايراني الولاء ..

4. الايرانيين: الشعوب الايرانية تظاهرات واخرهم القطاع العمالي الايراني نتيجة فقدان فرص العمل و خسارة وظائفهم نتيجة الحصار والتردي الاقتصادي والفقر والفساد وتغول الطبقة السياسية الفاسدة الحاكم بايران.. المعممة.. فهذه الشعوب الايرانية لم تصبر ولن تصبر كثيرا على مغامرات سياسات النظام الايراني الغير مبالية بمعاناة الايرانيين..

وليحذر الجميع.. من (الخلافات التي لم تنكشف لحد اليوم بالاعلام).. بين (الولائيين والكفائيين)

فالخلافات الحقيقية بين (المليشة الولائية.. والفصائل اللاولائية). اي بين (الولائيين والكفائيين).. .. ففصائل الحشد بينها خلافات كبيرة.. فالفصائل التابعة للمرجعية (العتبات المقدسة).. كلواء علي الاكبر.. وفرقة العباس القتالية.. تشعر بالغبن بانها تم تهميشها وابعادها عن مراكز القرار بهيئة الحشد الشعبي.. ولم يسمح لحد منهم ان يكون رئيس لهيئة الحشد او نائب فيها.. واستأثر ابتاع ايران بالاموال .. والسلاح اكثر من غيرهم.. ولم يتم التغطية الاعلامية لتضحياتهم.. وتم الاستهانة بجهودهم بهزيمة داعش.. واختزل (بايران ومليشة ايران).. في وقت من ضحى بالقتال ضد داعش هم المتطوعين الكفائيين وليس (الولائيين الذين كان كل شغلهم تأمين ممر بري لايران للمتوسط عبر العراق وسوريا.. وكذلك الدفاع عن الوجود الايراني الغير شرعي بالعراق)

وهناك الفصائل الولائية الموالية لايران.. كالعصائب و بدر والنجباء وكتائب حزب الله… فهؤلاء ولاءهم لا يخفونه لايران.. وبيعتهم لحاكم ايران خامنئي.. ويجهرون بان في حال اي حرب بين العراق وايران سيقفون لجانب ايران.. بل بعضهم طبق ذلك كابو مهدي المهندس وهادي العامري الذين قاتلوا مع ايران ضد العراق بحرب الثمانينات.. الصراع بين الولائيين والكفائيين.. قد ينفجر باي لحظة.. علما الكفائيين يرفضون زج العراق وشيعته العرب بحرب بالنيابة عن ايران بالمنطقة.. ويرفضون استراتيجية حسين سلامي .. بنقل الحروب للعراق لتأمين الداخل الايراني..

ومن دلائل (نهاية عملاء ايران واحزابهم ومليشياتهم بالعراق)..

فمن دلائل نهاية عملاء ايران بالعراق.. بان (العراقيين كانوا .. ينجذبون للاعلام المعادي لصدام والبعث والفكر القومي الفاشي.. ).. فسقط صدام كنتائج ذلك.. بتقبل العراقيين لسقوطه على يد امريكا.. اليوم (العراقيين ينجذبون للاعلام المعادي لايران والاسلاميين والفكر المسيس للدين).. وهذا دلائل ضعفهم وتقبل العراقيين لسقوطهم على يد اي قوة على سطح الارض سواء اسرائيل لو سكان زحل.. المهم نتخلص من منظومة الفساد الاسلامية الحاكمة بدعم ايراني بالعراق..

من كل ذلك:

.. هل تدركون (موقف ابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي .. داخل هيئة الحشد الشعبي.. والاخطر بين المقاتلين انفسهم والقيادات المتوسطة داخل الحشد).. وهذا ما دفعهما لعدم المشاركة باللقاء بين الرئاسات الثلاث وخمس قيادات من الحشد الشعبي.. نتج عنه بيان ختامي اكد (على ضرورة “احترام الدولة” في معالجة تلك الخروق، وعدم الانجرار إلى “سياسة المحاور” في إشارة إلى الصراع الأمريكي- الإيراني().. ولنركز على نقطة (عدم الانجرار) جاء بعد الاحراج الذي يواجهه الخزعلي والمهندس من عدم (مبالاة ايران وحزب الله وسوريا) بالهجمات ضد معسكرات الحشد.. (فلماذا يراد ان يجر العراق وحشده لصراع مع اسرائيل وامريكا.. اذا ما دخلت ايران اي حرب معهما)؟؟ فهل الحشد يستمرون (زواج وقشامر للابد) تلعب بهم ايران ما تشاء..

ولنتبه.. الحرج (باللغة.. هو شعور ينتج عن الانزعاج الشديد للانسان مع نفسه.. ويضعف موقفه امام الاخرين.. وذلك بسبب ايجاد فعل غير مقبول او غير مرغوب بكشفه من قبل الاخرين.. وعادة ما يتعلق الحرج بأمور مرتطبة بالشرف او الكرامة بانواع مختلفة.. قد يكون منها ما يمكن ان يُعبر عنه بالخزي الذي قد يخبر به من حوله ويلحظه فلا يقتصر على الشخص نفسه)..

تنبيه:

الاحراج يصيب من لديهم احساس وكرامة.. واشك بان ابو مهدي المهندس وعملاء ايران الاخرين لديهم ولو ذرة احساس وكرامة.. بل انا عل يقين من ذلك.. ولكن الضغوط الناتجه من مواقف ايران وحزب الله وسوريا الاسد .. الغير مبالية بقصف مليشة الحشد الايرانية الولاء بالعراق.. تجعل هؤلاء بموقف محرج.. والحمد لله على ذلك. . (ولنتبه كيف نريد للعملاء والخونة ان يحرجون اصلا.. وهم مغموسين بمستنقع الذلة والمهانة والخيانة .. بولاءهم المطلق لايران على حساب مصالح العراق وشيعته العرب)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم