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اقليم كوردستان يجري تغييرات في مناصب حكومية

افاد مصدر في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بإجراء تغييرات في مناصب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين والقائممقامين ومديري النواحي، فضلا عن المناصب التي تدار بالوكالة اعتبارا من مطلع شهر ايلول المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان الذين وصلوا لسن التقاعد سيحالون على التقاعد والذين امضوا اكثر من اربع سنوات في مناصبهم سيتم تغييرهم.

من جهة اخرى عبر كل من عضو الهيئة العاملة والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قادر حمه جان وعضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير (كوران) بلين اسماعيل عن التزام حزبيهما بعمليات التغيير في المناصب الحكومية والتأكيد على انهما مع التغييرات.

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