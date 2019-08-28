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البصرة تستثني فئة من ازالة التجاوزات ومحافظها يكشف عن تفاصيل زيارة لبغداد

اكد رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني انه لن يسمح لاي جهة كانت بالمتاجرة بموضوع المتجاوزين من ابناء الشعب البصري سياسياً، مشيراً الى ان حملة رفع التجاوزات لا تشمل العوائل الفقيرة والحكومة المحلية تحترم كرامة الانسان .

وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقد في قيادة شرطة البصرة بحضور القيادات الامنية ان حملة رفع التجاوزات لا تشمل العوائل الفقيرة، مشيراً الى ان هناك زيارة مرتقبة في الايام المقبلة الى العاصمة بغداد لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لغرض ايجاد حلول كبدائل للمتجاوزين على الاماكن التي فيها مشاريع تخدم ابناء الشعب البصري .

واضاف محافظ البصرة انه سيبحث خلال الزيارة المرتقبة الى بغداد ولقائه برئيس الوزراء عادل عبد المهدي الية توزيع اكثر من (15) الف قطعة أرض سكنية، فضلاً عن مناقشة اكمال مشروع مدينة السياب السكنية التابع الى وزارة الاسكان والاعمار والاشغال والبلديات، مبيناً ان الاراضي يجب ان توزع على العوائل المتضررة الذين يحملون أوراقاً ثبوتية تؤكد انهم من سكنة البصرة حصراً حيث يتم ذلك من خلال التنسيق مع المجالس البلدية والمحلية والجهات المعنية.

وتابع انه يرحب بالوافدين من باقي المحافظات الذين يرغبون بالسكن في المحافظة شرط ان يشتري او يستأجر اي مواطن منزلا اصوليا، وان لا يتجاوزون على الاراضي التي فيها مشاريع بنى تحتية تخدم الشعب البصري.

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