السجناء السياسيون: 110 آلاف معتقل ورفحاوي مسجل

كشفت مؤسسة السجناء السياسيين، أمس الثلاثاء، عن حصيلة جديدة للمسجلين على المؤسسة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مؤسسة السجناء ماجد حسين ان “اكثر من 110 آلاف سجين سياسي ومعتقل ورفحاوي مسجلين ضمن قوائم في مؤسسة السجناء”.

وأشار إلى أن” المؤسسة بحاجة لغطاء اعلامي كونها تحارب من قبل الكثيرين، ومشكلتنا انه حتى الآن لا احد يعلم بان الحقوق المصادق عليها لا تزيد عن نسبة 7% الى 8%”.

وأضاف حسين، ان “الاعلام مؤذي خاصة بعد أن اتهمنا باننا اثقلنا كاهل ميزانية الدولة”، موضحاً ان “هذه الاعداد لم تستفد سوى من الراتب التقاعدي، اما الزيادات الأخرى فهي متوقفة لدى الوزارات الأخرى ولا توجد أي وزارة ساعدت المؤسسة على إعطاء قطع الأراضي او توفير الأموال للعلاج”.