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السلطات تقبض على الداعشي صاحب “المطرقة الحديدية” المدمر لآثار الموصل

اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء عن القاء القبض على عنصر بتنظيم داعش متورط بتدمير الآثار في متحف مدينة الموصل عندما كان التنظيم المتشدد يسيطر على اغلب مناطق المحافظة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، ان قوة مشتركة من مديرية شؤون افواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية القت القبض على احد عناصر داعش والذي جاء باعترافاته بقيامه بتهديم وتخريب الاثار الموجودة في متحف الموصل والذي ظهر في احد اصدارات داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل

واضاف انه تم القبض عليه في منطقة ( حي تل الرمان ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

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