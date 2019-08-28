ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

اكد قنصل ايران الجديد في السليمانية، الثلاثاء، خلال زيارته ادارة كرميان، عزم بلاده التعاون مع اقليم كوردستان في تطوير منفذ برويزخان الدولي.

وقال مهدي شوشتري ان زيارته الى ادارة كرميان تأتي من أجل تمتين العلاقات والتعاون والتنسيق بين الطرفين.

واضاف ان “معبر برويزخان الدولي واحد من المعابر المهمة ونسعى لتطوير الاعمال التجارية في المنفذ”.

من جانبه أكد المشرف على ادارة كرميان صلاح كويخا استمرار العلاقات بين ادارة كرميان والقنصلية الايرانية في السليمانية كما كانت في السابق، من اجل التفاهم وتطوير المساعدات.

واعرب الجانبان خلال الاجتماع استعدادهما لتطوير الحركة التجارية في معبر برويزخان والصناعة المشتركة في المجالات المختلفة.