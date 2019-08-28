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بارزاني يناقش مع المطلك آخر المتغيرات والمستجدات في العراق والمنطقة

التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، في صلاح الدين، رئيس جبهة الحوار العراقي صالح المطلك ، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي للجبهة .

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني انه خلال اللقاء جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال آخر المتغيرات والمستجدات السياسية على مستوى العراق والمنطقة.

واضاف انه تم تسليط الضوء على السبل والحلول السياسية التي تؤدي الى الإستقرار وتقدم العملية السياسية وبناء الدولة المدنية.

وفي ذات الإجتماع، أيضاً، تم التأكيد على إستمرار العلاقات، والتنسيق السياسي والبرلماني، بين الجانبين.

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